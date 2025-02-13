



Трамп вважає, що Росія має козирі у переговорах щодо України - 21.02.2025 08:15

Трамп вважає, що Росія має "козирі" у переговорах щодо України

Колишній та новий президент США Дональд Трамп знову висловився про війну в Україні, заявив, що Росія має перевагу в переговорах, оскільки їй вдалося захопити значні території. Його слова викликали широкий резонанс, особливо на тлі недавнього обміну заявами із президентом Володимиром Зеленським.

Що сказав Трамп?

За даними ВВС, Трамп зробив свою заяву під час польоту назад до Вашингтона після виступу на інвестиційній зустрічі у Флориді. Він наголосив, що Москва має козирі у можливих переговорах щодо України, оскільки контролює значну частину українських територій.

«Я думаю, що росіяни хочуть, щоб війна закінчилася, я справді так думаю. Я думаю, що вони мають трохи козирів, бо вони захопили велику територію. Вони мають козирі», - заявив Трамп.

На запитання журналістів, чи справді він вірить, що Росія прагне миру, Трамп відповів ствердно.

Чому ця заява викликала реакцію?

Ці слова пролунали невдовзі після того, як український президент Володимир Зеленський суспільно розкритикував Трампа, звинувативши його в тому, що він живе у дезінформаційному просторі. Зеленський також висловив стурбованість тим, що позиція Трампа може зіграти на руку Росії.

Трамп у свою чергу поставив під сумнів популярність Зеленського серед українців, знову наголосивши на тому, що в Україні не проводяться вибори.

Політичний контекст: що стоїть за словами Трампа?

Дональд Трамп залишається одним із головних претендентів на пост президента США від Республіканської партії. Його позиція щодо України суттєво відрізняється від нинішньої політики Вашингтона: він неодноразово заявляв, що має намір швидко «закінчити війну», проте не уточнював, яким саме способом.

Головні моменти, які можна виділити у риториці Трампа:

Скептицизм щодо подальшої військової та фінансової допомоги Україні.

Заклики до переговорів із Росією.

Натяк на можливість поступок з боку України в обмін на завершення конфлікту.

По суті, його заява про «козирі» Росії у переговорах може свідчити, що він розглядає варіант врегулювання конфлікту з урахуванням територіальних завоювань Москви.

Відповідь Зеленського та офіційного Києва

Українська влада неодноразово заявляла, що переговори з Росією можливі лише після повного виведення російських військ із окупованих територій. Коментуючи слова Трампа, Володимир Зеленський зазначив, що подібні заяви лише підігруються Москві та не сприяють реальному припиненню війни.

Зеленський також наголосив, що Україна продовжує розраховувати на підтримку США, незалежно від результатів президентських виборів.

Реакція міжнародного співтовариства

Заява Трампа викликала хвилю критики як серед представників Демократичної партії, так і серед деяких республіканців, які виступають за продовження підтримки України.

У Європі також висловили стурбованість риторикою Трампа, оскільки його потенційне повернення до Білого дому може кардинально змінити підхід США до українського питання.

Що далі?

Слова Трампа вкотре наголошують на його намірі переглянути політику США щодо України у разі перемоги на виборах. Однак поки що залишається відкритим питання, які конкретні кроки він зробить, якщо повернеться до Білого дому.

Очевидно одне: його позиція вже впливає на громадську думку та дискусії як у США, так і в Європі. Якщо Трамп продовжить наполягати на переговорах з урахуванням захоплених територій, це може призвести до серйозних змін у дипломатичному курсі Заходу.

Іван Хохлов, оглядач https://bukovina.biz.ua/

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