



Черги в ДРАЦСі: чернівчани масово звертаються по нові свідоцтва - 01.07.2025 11:20

Черги в ДРАЦСі: чернівчани масово звертаються по нові свідоцтва через чутки про ламінування

У Чернівцях з початку тижня у залі очікування місцевого ДРАЦСу — аншлаг. Люди годинами стоять у черзі, аби повторно отримати свідоцтва про народження. Причина — чутки про те, що для перетину державного кордону потрібні незаламіновані документи. Замовити цю послугу онлайн через "Дію" чи ЦНАП неможливо — тому містяни звертаються особисто.

«Я телефонувала на прикордонну лінію, там пояснили, що закон не забороняє ламінування документів. Але чому тоді просять свідоцтва без плівки — не зрозуміло. Минулого року мене з ламінованим документом пропустили без проблем», — розповідає мешканка Чернівців Віра.

У Чернівецькому прикордонному загоні підтверджують: заборони на ламінування в законодавстві немає, однак прикордонники все ж радять цього уникати. Причина — складнощі з візуальною перевіркою даних.

«Під час перетину кордону часто просять показати такі документи, як свідоцтва про народження чи шлюб. Якщо документ ламінований, перевірка триває довше», — зазначають у пресслужбі.

Більше того, у разі підозри щодо достовірності документів (навіть незаламінованих) прикордонники проводять додаткову перевірку з використанням спеціальних засобів. Останнім часом виявляли чимало підроблених документів — зокрема, випадки, коли чоловіки "приписували" собі зайвих дітей заради статусу багатодітного батька. Тому перевірку свідоцтв здійснюють ретельно.

Попри всі офіційні роз’яснення, черги у РАЦС не зменшуються. Люди займають місця з самого ранку, ведуть списки, викреслюють тих, хто вже пройшов.

«Тут хоч помри — все одно не дочекаєшся. З обіду прийняли тільки одну людину. І яка різниця — електронна черга чи жива, якщо руху майже немає», — обурюється один із відвідувачів.

У РАЦСі обіцяють незабаром впровадити систему електронного запису, аби пришвидшити надання послуг.

«Люди просто не хочуть ризикувати, тому й звертаються по нові свідоцтва, навіть якщо старі — ламіновані», — пояснює пані Галина, працівниця установи.

Начальниця обласного відділу ДРАЦС Аліна Корчак наголошує: розламіновувати документи не варто — це може пошкодити папір, підписи та печатки.

«Плівка приклеюється до документу під впливом температури. Відокремити її без шкоди — майже неможливо», — пояснює посадовиця.

Вона радить зберігати офіційні документи в паперових або картонних обкладинках, розгорнутими, щоб вони залишалися у належному стані якомога довше.

Платинова Буковина, Чернівці

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