Черги в ДРАЦСі: чернівчани масово звертаються по нові свідоцтва- 01.07.2025 11:20
Черги в ДРАЦСі: чернівчани масово звертаються по нові свідоцтва через чутки про ламінування
У Чернівцях з початку тижня у залі очікування місцевого ДРАЦСу — аншлаг. Люди годинами стоять у черзі, аби повторно отримати свідоцтва про народження. Причина — чутки про те, що для перетину державного кордону потрібні незаламіновані документи. Замовити цю послугу онлайн через "Дію" чи ЦНАП неможливо — тому містяни звертаються особисто.
«Я телефонувала на прикордонну лінію, там пояснили, що закон не забороняє ламінування документів. Але чому тоді просять свідоцтва без плівки — не зрозуміло. Минулого року мене з ламінованим документом пропустили без проблем», — розповідає мешканка Чернівців Віра.
У Чернівецькому прикордонному загоні підтверджують: заборони на ламінування в законодавстві немає, однак прикордонники все ж радять цього уникати. Причина — складнощі з візуальною перевіркою даних.
«Під час перетину кордону часто просять показати такі документи, як свідоцтва про народження чи шлюб. Якщо документ ламінований, перевірка триває довше», — зазначають у пресслужбі.
Більше того, у разі підозри щодо достовірності документів (навіть незаламінованих) прикордонники проводять додаткову перевірку з використанням спеціальних засобів. Останнім часом виявляли чимало підроблених документів — зокрема, випадки, коли чоловіки "приписували" собі зайвих дітей заради статусу багатодітного батька. Тому перевірку свідоцтв здійснюють ретельно.
Попри всі офіційні роз’яснення, черги у РАЦС не зменшуються. Люди займають місця з самого ранку, ведуть списки, викреслюють тих, хто вже пройшов.
«Тут хоч помри — все одно не дочекаєшся. З обіду прийняли тільки одну людину. І яка різниця — електронна черга чи жива, якщо руху майже немає», — обурюється один із відвідувачів.
У РАЦСі обіцяють незабаром впровадити систему електронного запису, аби пришвидшити надання послуг.
«Люди просто не хочуть ризикувати, тому й звертаються по нові свідоцтва, навіть якщо старі — ламіновані», — пояснює пані Галина, працівниця установи.
Начальниця обласного відділу ДРАЦС Аліна Корчак наголошує: розламіновувати документи не варто — це може пошкодити папір, підписи та печатки.
«Плівка приклеюється до документу під впливом температури. Відокремити її без шкоди — майже неможливо», — пояснює посадовиця.
Вона радить зберігати офіційні документи в паперових або картонних обкладинках, розгорнутими, щоб вони залишалися у належному стані якомога довше.
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