



Модель OnlyFans просить Зеленського декриміналізувати порно - 01.07.2025 10:26

"Хто постраждав?" — модель OnlyFans просить Зеленського декриміналізувати порно

Модель та контент-мейкерка Світлана Дворнікова, яка працює на платформі OnlyFans, зареєструвала петицію на сайті президента України з вимогою скасувати кримінальну відповідальність за виробництво та розповсюдження порнографії. Вона зазначає: попри те, що чесно сплачує податки, проти неї відкрили кримінальну справу.

Про це стало відомо з офіційного сайту електронних петицій.

«Я сплатила мільйони — а отримала справу». зверненні до президента Світлана наголошує, що за п’ять років діяльності як авторки контенту для дорослих сплатила понад 40 мільйонів гривень до бюджету України. Але замість вдячності, каже вона, зіткнулася з переслідуванням.

«Мене звинувачують за статтею 301 — за розповсюдження порнографії. Хоча все, що я роблю — це добровільна співпраця повнолітніх людей, які самі приймають рішення. Де тут злочин? Де жертва?» — написала Дворнікова.

Вона також натякнула на можливу корупцію: за її словами, деякі представники правоохоронних органів давали зрозуміти, що за «певну суму» справу можна «вирішити».

«Порно приносить державі мільйони»

У петиції також вказується: платформа OnlyFans офіційно платить понад 1 мільйон доларів податків щороку в український бюджет. А лише 350 українських контент-мейкерів задекларували минулого року 305 мільйонів гривень доходу, з яких 59 мільйонів було сплачено у вигляді податків.

Світлана закликає владу визнати реальність: індустрія для дорослих в Україні вже існує, працює відкрито та легально платить податки.

«У всій Європі створення контенту для дорослих дозволено, тож Україні час приєднатися до цивілізованого світу», — йдеться в петиції.

Вона також просить президента публічно підтримати законопроєкт №12191, який має декриміналізувати порнографію, та не відкладати його розгляд на «після війни».

Що передбачає законопроєкт №12191?

У грудні 2024 року профільний комітет Верховної Ради підтримав доопрацьований законопроєкт щодо змін до Кримінального кодексу. Він передбачає, що:

Кримінальна відповідальність залишиться лише за:

порно без згоди (в т.ч. deepfake, порнопомста);

насильницький, зоофілійний, некрофілійний контент;

дитячу порнографію та розповсюдження серед дітей;

сутенерство, втягнення у проституцію та торгівлю людьми.

Таким чином, мова не йде про «повну легалізацію порно», бо, як заявляли нардепи, воно де-факто вже існує в правовому полі. Йдеться саме про виключення з кримінального поля діяльності, яка не завдає шкоди іншим і є добровільною.

Очікується, що документ винесуть на голосування у парламенті на початку 2025 року.

Підсумок: Петиція від представниці індустрії для дорослих знову підняла дискусію про межі моральності, свободу вибору та роль держави. Поки що справа Світлани Дворнікової лишається відкритою — і, можливо, саме її ініціатива стане черговим поштовхом до зміни застарілого законодавства.

Яна Торопова, журналист порталу Платиновая Буковина

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