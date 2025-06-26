



Чернівці живуть гірше, ніж 100 років тому: випущено розгромне відео про Чернівці - 30.06.2025 10:44

Чернівці втратили колишню велич: сьогоднішні лікарі й учителі живуть гірше, ніж за часів Австро-Угорщини.

Відомий американський публіцист Сергій Любарський присвятив свій новий відеоподкаст місту Чернівці. У ролику він дослідив, як за понад століття місто, що колись вважалося перлиною Австро-Угорської імперії, поступово втратило свою красу, дух і якість життя.

Румуни принесли кубізм та вони були в 1940 роках профашистські. В місті отдим з перших в Європі з'явився трамвай.

Цей ролик – дослідження того, як за 110 років Чернівці – колись процвітаючий центр Австро-Угорської імперії – занепали. Без війни, без бомб, але зі зруйнованою інфраструктурою, втраченою культурою та зникненням тих, хто створював город. Ми розберемося, чому рівень життя сьогодні нижчий, ніж у 1910 році, що сталося з архітектурою, дорогами та духом міста, і до чого тут етнічне чищення, соціалізм та цивілізаційне заміщення.

Це історія не лише про Чернівці — це історія про те, як помирають цілі цивілізації.

На думку автора, нинішні працівники бюджетної сфери — лікарі, вчителі, прибиральники, сантехніки та листоноші — мають нижчий рівень життя, ніж їхні колеги в 1910 році.

«Немає війни, не падали бомби, але все руйнується. Місто втратило не лише інфраструктуру, а й культурну спадщину, обличчя та людей, які його формували», — йдеться в описі до відео.

Любарський обіцяє пояснити, чому за 110 років ситуація настільки погіршилася. Він аналізує занепад міської архітектури, дорожньої мережі та загального вигляду міста, а також зачіпає теми етнічних змін, впливу радянського соціалізму та глибоких цивілізаційних трансформацій, які змінили суть Чернівців.

На його думку, сучасне місто — це тінь свого минулого, і те, що колись надихало, сьогодні залишає відчуття втрати й болю.

читачі лишають коментарі:

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Щиро дякую за глибокий та чесний аналіз! Я прожив у Чернівцях понад 40 років, і Ваші слова відгукнулися в моїй душі, адже я щодня бачу підтвердження Вашим висновкам. Втрачена душа міста. Повністю згоден, що місто часів Австро-Угорщини — це зовсім інший світ. Його серце — центр, вулиця Кобилянська, Університет, величний Театр — досі вражає величчю: скульптури на фасадах, просторі кімнати, високі вікна. Це спадок тієї багатонаціональної культури, про яку Ви говорите, де, як я пам'ятаю з розповідей старших, саме єврейська спільнота задавала високий тон у культурі та комерції. Руйнування спадщини та корупція. На противагу цьому, радянський та сучасний періоди принесли з собою знецінення краси. Ваш приклад з дорогами — геніальний. У нас на очах замінили вікову австрійську бруківку, яка лежала б ще століття, на дешевий асфальт. Тепер його щороку перекладають, і всі розуміють, що це лише схема для відмивання коштів. Це символ того, як сьогоденна безгосподарність знищує величне минуле. Сумний підсумок. Результат очевидний: колись "маленький Відень", культурна столиця, сьогодні має один із найнижчих рівнів життя в країні. Дякую Вам за те, що змушуєте задуматися про ці болючі процеси.

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Доброго дня Вам щастя добра та миру бажаємо Вам з м.Чернівці. Я живу в цьому містечку гарному та затишному. Цю вулицю яку ви показали на своєму відео з травою .... Так частина вулиці була під зсувом . Тобто на цій вулиці час від часу відбувається зсув грунту і там не відбувається ремонт. А взагалі центр міста відремонтовані та відреставровано . Дуже гарно і зелено , все у квітах. Сквери Чернівців дуже гарні та сучасні. Новозабудовники будують гарні проекти сучасні. І тому те що ви говорити ,це не є правдою.

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Господин Сергей Любарский, от всего сердца благодарю вас за это видео. Вы мужественно показали, как разрушался и продолжает разрушаться город Черновцы. К сожалению, некомпетентные люди, больше озабоченные собственным карманом, чем благом города и его жителей, достигли вершины города. Я благодарен вам за то, что вы привлекли внимание общественности к этой проблеме на таком высоком уровне в СМИ. Надеюсь, ваш голос пробудит совесть тех, кто все еще заботится об этом городе с такой богатой историей. С уважением, человек с хорошими корнями — как немецкими, так и румынскими.

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какое последнее здание было отреставрировано? Отреставрировано, а не замазано розовой извёсткой. Может сходите на Фучика, Ольжича и посмотрите, сколько лепнины просто уничтожено или заменено на пенопласт. Или ещё очень красиво, когда каменный цоколь в центре красят бурым суриком. Мммм.... Именно при глобальных ремонтах к 600-летию Черновцов было уничтожено больше всего. 200-150летний известняк с цоколей в центре просто сбивали, заменив на замыленную бетонную копию. А оригинал просто хоронили под фундаментной заливкой новостроев. Это тупо на Кобылянской со стороны Шевченко. Можете убедиться сами.

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Дивіться відео:



Платинова Буковина, Чернівці

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