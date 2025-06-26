



Праздновать во время войны или нет: имеем ли мы на это право? - 01.07.2025 09:43

Праздновать во время войны: имеем ли мы на это право?

Уже 4 год украинцы встречают праздничные дни со смешанными чувствами. В воздухе, к примеру, на новый год — не только запах хвои, мандарин и корицей, но и боль, потери и тревога. Допустим ли радоваться, когда в стране война? Не изменяем ли мы своим защитникам и потерявшим родных, позволяя себе теплый вечер в кругу близких?

Праздники во время войны – это опора

Хотя война изменила восприятие обыденных вещей, она не уничтожила нашу потребность в тепле, надежде и человечности. В трудные периоды именно традиции помогают сохранять внутреннюю стойкость. Празднование — не о легкомыслии или безразличии. Это — о памяти, силе и жизни, которая продолжается вопреки злу.

«Праздники – это наша связь с прошлым и шаг в будущее. Враг стремится избавить нас от привычного образа жизни, но мы имеем право сохранять свое, даже если это праздничный ужин при свечах в подвале», — делятся психологи.

Почему следует позволить себе радость?

1. Сохранение традиций

Общие обеды, любимые блюда, елка — это не только праздничные ритуалы, но и связывающая поколение нить. По традиции мы передаем идентичность, язык, культуру.

2. Психологическое подкрепление

Праздник – это пауза в бесконечном марафоне тревог. Это время, когда можно вспомнить, что мы живы, умеем смеяться, мечтать, обнимать. Это доказательство себе и другим: мы держимся.

3. Эмоциональный баланс

В состоянии постоянного стресса положительные эмоции – не роскошь, а необходимость. Они подзаряжают, помогают сохранять внутренний ресурс, быть поддержкой для других.

"Я учусь праздновать сейчас, даже в темные времена, чтобы в мире уметь праздновать с благодарностью", - говорит Ирина, переселенка из Бахмута.

Как праздновать с уважением?

Когда боль рядом – громкие вечеринки или яркие фото могут быть восприняты как безразличие. Но есть другие способы наполнить день светом, не причиняя боли:

Тихие вечера с близкими – с воспоминаниями, домашней едой, без лишней показательности.

Добрые поступки — пожертвовать на ВСУ, передать подарок одинокой бабушке или уехать волонтерить.

Уют дома — зажечь свечу, украсить елку, почитать книгу, рассказать сказку ребенку.

Поддержка вместо «праздника для картинки» – позвонить друзьям, написать письмо солдату, обнять.

Право на праздник – это не привилегия, а потребность

Каждый имеет право на радость — даже в самые темные времена. Для кого это будет глоток жизни, для кого - боль. И то, и другое – нормально. Важно быть внимательным друг к другу и позволить себе чувствовать. Ибо именно в этом человечность.

Анна Горбань

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