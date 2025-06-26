Праздновать во время войны или нет: имеем ли мы на это право?- 01.07.2025 09:43
Праздновать во время войны: имеем ли мы на это право?
Уже 4 год украинцы встречают праздничные дни со смешанными чувствами. В воздухе, к примеру, на новый год — не только запах хвои, мандарин и корицей, но и боль, потери и тревога. Допустим ли радоваться, когда в стране война? Не изменяем ли мы своим защитникам и потерявшим родных, позволяя себе теплый вечер в кругу близких?
Праздники во время войны – это опора
Хотя война изменила восприятие обыденных вещей, она не уничтожила нашу потребность в тепле, надежде и человечности. В трудные периоды именно традиции помогают сохранять внутреннюю стойкость. Празднование — не о легкомыслии или безразличии. Это — о памяти, силе и жизни, которая продолжается вопреки злу.
«Праздники – это наша связь с прошлым и шаг в будущее. Враг стремится избавить нас от привычного образа жизни, но мы имеем право сохранять свое, даже если это праздничный ужин при свечах в подвале», — делятся психологи.
Почему следует позволить себе радость?
1. Сохранение традиций
Общие обеды, любимые блюда, елка — это не только праздничные ритуалы, но и связывающая поколение нить. По традиции мы передаем идентичность, язык, культуру.
2. Психологическое подкрепление
Праздник – это пауза в бесконечном марафоне тревог. Это время, когда можно вспомнить, что мы живы, умеем смеяться, мечтать, обнимать. Это доказательство себе и другим: мы держимся.
3. Эмоциональный баланс
В состоянии постоянного стресса положительные эмоции – не роскошь, а необходимость. Они подзаряжают, помогают сохранять внутренний ресурс, быть поддержкой для других.
"Я учусь праздновать сейчас, даже в темные времена, чтобы в мире уметь праздновать с благодарностью", - говорит Ирина, переселенка из Бахмута.
Как праздновать с уважением?
Когда боль рядом – громкие вечеринки или яркие фото могут быть восприняты как безразличие. Но есть другие способы наполнить день светом, не причиняя боли:
Тихие вечера с близкими – с воспоминаниями, домашней едой, без лишней показательности.
Добрые поступки — пожертвовать на ВСУ, передать подарок одинокой бабушке или уехать волонтерить.
Уют дома — зажечь свечу, украсить елку, почитать книгу, рассказать сказку ребенку.
Поддержка вместо «праздника для картинки» – позвонить друзьям, написать письмо солдату, обнять.
Право на праздник – это не привилегия, а потребность
Каждый имеет право на радость — даже в самые темные времена. Для кого это будет глоток жизни, для кого - боль. И то, и другое – нормально. Важно быть внимательным друг к другу и позволить себе чувствовать. Ибо именно в этом человечность.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 02.07.2025 13:10
- 02.07.2025 10:14
- 01.07.2025 14:36
- 01.07.2025 11:20
- 01.07.2025 10:28
- 01.07.2025 10:26
- 01.07.2025 09:24
- 30.06.2025 10:44
- 27.06.2025 08:53
- 26.06.2025 10:25