Що таке фрустрація простими словами

- 02.07.2025 13:10
Що таке фрустрація простими словами

Питання: Що таке фрустрація простими словами?

Відповідь психолога та тренера Яни Гришко: Фрустрація простими словами - це коли все не так, як ми хочемо

Кожен з нас стикався з відчуттям роздратування, злості або внутрішньої порожнечі, коли щось йде не за планом. Наприклад, ви старанно готувалися до співбесіди, але вам відмовили. Або довго чекали на зустріч, яка раптово скасувалась. Це і є фрустрація — психологічний стан, що виникає, коли ми не можемо досягти важливої для нас мети або бажання.

Що таке фрустрація?
Слово «фрустрація» походить від латинського frustratio, що означає «обман» або «марна надія». Простіше кажучи, це реакція на перешкоду між нами та тим, чого ми прагнемо. Ми хочемо щось отримати, але щось (або хтось) стає на заваді — і це викликає сильні емоції.

Цей стан може бути короткочасним, наприклад, коли автобус поїхав перед носом, або тривалим — якщо довго не вдається знайти роботу чи побудувати стосунки.

Як ми реагуємо на фрустрацію?
У всіх реакція на фрустрацію різна. Хтось відчуває злість, хтось — сум, розчарування або навіть апатію. Ось кілька типових реакцій:

Агресія. Людина може «зірватися» на оточуючих або навіть на себе.

Втеча. Ми уникаємо проблеми або робимо вигляд, що вона не існує.

Регресія. Поведінка стає інфантильною — наприклад, дорослий починає ображатися або істерити, як дитина.

Пошук нових рішень. Це найпродуктивніший варіант, коли людина намагається змінити підхід або мету.

Звідки береться фрустрація?
Фрустрацію викликають зовнішні та внутрішні чинники.

Зовнішні перешкоди — це обставини або інші люди, які заважають реалізувати плани: недоброзичливий керівник, закриті кордони, поломка техніки тощо.

Внутрішні бар'єри — це наші страхи, сумніви, комплекси. Наприклад, людина може не йти на співбесіду через страх провалу — і відчуває фрустрацію від власної бездіяльності.

Чим фрустрація небезпечна?
Фрустрація — це нормальна емоційна реакція, але якщо вона триває довго, це може призвести до:

хронічного стресу;

емоційного вигорання;

депресивних станів;

проблем у стосунках і соціальній адаптації.

Тривала фрустрація — це сигнал, що щось у нашому житті не працює, і з цим потрібно щось робити.

Як впоратися з фрустрацією?
Визнати проблему. Не ігноруйте свої емоції. Назвіть, що саме вас турбує.

Перегляньте очікування. Іноді ми ставимо завищені або нереалістичні цілі. Можливо, мету варто адаптувати до реальності.

Шукайте альтернативи. Якщо щось не працює — спробуйте інший шлях. Замість «усе пропало» подумайте «що я ще можу зробити?».

Розвивайте емоційний інтелект. Навчіться розуміти та керувати своїми емоціями.

Зверніться по допомогу. Якщо фрустрація триває довго, не соромтеся звернутися до психолога.

Підсумок
Фрустрація — це природна реакція на ситуації, коли щось заважає нам досягти бажаного. Вона знайома кожному, але важливо навчитися з нею справлятися. Замість того, щоб злитися або зневірюватися, краще спробувати зрозуміти свої емоції, адаптувати цілі та знайти нові способи рухатися вперед.

Це не про слабкість — це про зрілість і турботу про себе.

Анна Горбань

Ключові слова: Що таке фрустрація

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