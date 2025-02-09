



Лавров заявив про готовність Росії до переговорів щодо України - 11.02.2025 10:26

Лавров заявив про готовність Росії до переговорів щодо України

Росія готова до переговорів щодо України, під час яких мають бути забезпечені російські законні інтереси, але не за рахунок інших інтересів.

Як передає Report, про це йдеться у заяві міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на урочистих зборах, присвячених Дню дипломатичного працівника, текст якого розміщено на сайті відомства.

"Як багаторазово говорив про це президент Володимир Путін, Росія готова до переговорів, у ході яких мають бути забезпечені наші законні національні інтереси, - зазначив глава МЗС РФ. - Не за рахунок інтересів інших, але в контексті домовленості про всеосяжну безпекову систему, в рамках якої ніхто не буде вражений".

За його словами, тільки повне і незворотне усунення причин конфлікту може відкрити шлях до його завершення.

"Не говоримо ні про що інше, окрім як про втілення у практичні справи принципів Статуту ООН та консенсусних домовленостей, які приймаються в ОБСЄ, і які, перекресливши всі ті рішення, зараз перебувають у глибокій кризі. Не знаю, чи вдасться її врятувати", - наголосив Лавров.

Прогноз щодо війни в Україні на 2025 рік

Війна в Україні триває вже кілька років, і 2025 рік стане критичним у визначенні її подальшого розвитку. На основі аналізу військової, політичної та економічної ситуації можна виділити кілька можливих сценаріїв.

1. Продовження активних бойових дій

Найбільш ймовірний сценарій на початок 2025 року – збереження активних бойових дій. Військові експерти вказують, що Україна та Росія продовжать збройне протистояння, зосереджуючи зусилля на ключових напрямках, таких як Донбас, Запорізька та Харківська області.

Україна, за підтримки Заходу, нарощує оборонні можливості, що може призвести до успішних контрнаступальних дій. Водночас Росія продовжує мобілізацію та адаптацію своєї військової стратегії, намагаючись утримати окуповані території та завдати максимальних втрат ЗСУ.

Фактори, які впливатимуть на цей сценарій:

Поставки західної зброї, зокрема далекобійних ракет та авіації.

Мобілізаційні можливості Росії та її здатність поповнювати втрати.

Військові результати України у 2024 році та здатність до наступальних операцій.

2. Заморожений конфлікт

У разі виснаження обох сторін можливий варіант так званого "замороженого конфлікту". Це означає, що лінія фронту може стабілізуватися, бойові дії стануть менш інтенсивними, а перемовини щодо можливого політичного врегулювання набиратимуть обертів.

Передумови для цього сценарію:

Посилення міжнародного тиску на Росію, включаючи нові санкції та дипломатичні кроки.

Втрата бойового потенціалу обох сторін, що ускладнить проведення масштабних наступальних операцій.

Політичні зміни у США та Європі, які можуть вплинути на підтримку України.

Проте такий варіант не означає завершення війни – конфлікт може "завмерти", але продовжуватиметься у вигляді локальних боїв, диверсій та обстрілів.

3. Зміна політичної ситуації у Росії

2025 рік може принести політичні зміни в Росії, які вплинуть на війну. Гіпотетично можливі:

Внутрішня дестабілізація режиму Путіна через економічний спад та невдоволення еліт.

Загострення боротьби між військовими угрупованнями та силовими структурами РФ.

Послаблення контролю Кремля над регіонами, що може спричинити внутрішні заворушення.

Якщо в Росії почнуться внутрішні проблеми, Кремль може змінити свою стратегію щодо війни або навіть піти на поступки під міжнародним тиском.

4. Масштабне втручання Заходу або зміна формату війни

Ще один малоймовірний, але можливий сценарій – активізація західної участі у війні, наприклад, через надання Україні ще потужнішої зброї або пряме втручання НАТО у конфлікт.

Такий варіант можливий у разі:

Загрози ядерної ескалації з боку Росії.

Нападів на країни НАТО, що змусить Захід відповісти силою.

Масштабної гуманітарної катастрофи в Україні, яка викличе глобальну реакцію.

Цей сценарій може призвести до більш радикального розв'язання війни, однак ризики ескалації будуть надзвичайно високими.

Висновки

На 2025 рік ситуація в Україні залишається невизначеною, але головні фактори, які впливатимуть на хід війни, включають:

Обсяги військової допомоги Україні.

Політичні зміни в США та ЄС.

Внутрішньополітична ситуація в Росії.

Економічна витривалість обох сторін.

Найбільш ймовірний сценарій – продовження війни із можливими спробами мирних переговорів. Проте ключовою умовою для стабільного миру залишається повне відновлення територіальної цілісності України та гарантії її безпеки в майбутньому.

Платинова Буковина, Чернівці

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