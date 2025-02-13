



США та Росія провели серію таємних зустрічей у Швейцарії - 21.02.2025 13:36

В останні місяці представники США та Росії провели серію таємних зустрічей у Швейцарії, обговорюючи шляхи припинення війни в Україні. Ці неофіційні переговори, відомі як "дискусії другого треку", включали учасників з досвідом у дипломатії та безпеці, хоча вони не були чинними державними службовцями. Незрозуміло, чи вони офіційно спрямовані своїми урядами. принаймні, одна з таких зустрічей відбулася в Женеві минулого тижня під час Мюнхенської конференції з безпеки. Ці закулісні зусилля наголошують на прагненні обох сторін знайти шляхи врегулювання конфлікту, незважаючи на раніше заморожені офіційні контакти.





Цікаво, що ці зустрічі розпочалися у перехідний період після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада 2024 року. Деякі радники Трампа були обізнані з цими переговорами. Однак багато деталей залишаються неясними, включаючи порядок денний зустрічей та можливу участь українських представників. Один із джерел описав ці переговори як платформу для покращення комунікації та обміну ідеями, без розробки конкретних пропозицій.





Раніше, 18 лютого, офіційні особи США та Росії зустрілися в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, для обговорення двосторонніх відносин та можливого врегулювання конфлікту в Україні. Зустріч включала обговорення підготовки до можливих контактів щодо українського врегулювання та організації зустрічей між президентами двох країн.





Ці події відбуваються на тлі значних змін підходу адміністрації Трампа до конфлікту в Україні. Президент Трамп, перебуваючи на посаді лише місяць, активно взаємодіє з президентом Росії Володимиром Путіним, наполягаючи на якнайшвидшому досягненні угоди для припинення війни. Проте офіційні особи у Вашингтоні та Москві поки що не коментують ці закулісні переговори.





Важливо відзначити, що такі неофіційні канали комунікації, хоч і не призводять до негайних конкретних рішень, можуть сприяти покращенню взаєморозуміння та створенню основи для офіційних переговорів у майбутньому. Проте відсутність прозорості та участі України в цих обговореннях викликає питання щодо їхньої легітимності та потенційної ефективності.





Загалом неофіційні контакти, що продовжуються між США і Росією у Швейцарії, відображають складність і багатошаровість дипломатичних зусиль, спрямованих на вирішення конфлікту в Україні. Майбутні офіційні переговори та їх результати покажуть, наскільки ці закулісні обговорення сприяють досягненню стійкого миру у регіоні.

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