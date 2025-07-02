Что такое фрустрация простыми словами

- 02.07.2025 10:14

Вопрос:  Что такое фрустрация простыми словами?
Ответ психолога и тренера Яны Гришко: Фрустрация простыми словами – это когда все не так, как мы хотим

Каждый из нас сталкивался с чувством раздражения, злобы или внутренней пустоты, когда что-то идет не по плану. К примеру, вы усердно готовились к собеседованию, но вам отказали. Или долго ждали встречи, которая внезапно отменилась. Это и есть фрустрация — психологическое состояние, возникающее, когда мы не можем достичь важной для нас цели или желания.

Что такое фрустрация?
Слово «фрустрация» происходит от латинского frustratio, что означает «обман» или «напрасная надежда». Проще говоря, это реакция на препятствие между нами и тем, к чему мы стремимся. Мы хотим что-то получить, но что-то (или кто-то) мешает — и это вызывает сильные эмоции.

Это состояние может быть коротким, например, когда автобус поехал перед носом или длительным — если долго не удается найти работу или построить отношения.

Как мы реагируем на фрустрацию?
У всех реакция на фрустрацию разная. Кто-то ощущает злобу, кто-то — печаль, разочарование или даже апатию. Вот несколько типичных реакций:

Агрессия. Человек может «сорваться» на окружающих или даже на себе.

Поток. Мы избегаем проблемы или делаем вид, что она не существует.

Регрессия. Поведение становится инфантильным – например, взрослый начинает обижаться или истерить, как ребенок.

Поиск новых решений. Это наиболее продуктивный вариант, когда человек пытается изменить подход или цель.

Откуда берется фрустрация?
Фрустрацию вызывают внешние и внутренние причины.

Внешние препятствия — это или другие люди, мешающие реализовать планы: недоброжелательный руководитель, закрытые границы, поломка техники.

Внутренние барьеры – это наши ужасы, колебания, комплексы. Например, человек может не идти на собеседование из-за страха провала и испытывает фрустрацию от собственного бездействия.

Чем фрустрация опасна?
Фрустрация – это нормальная эмоциональная реакция, но если она длится долго, то это может привести к:

  • хронического стресса;
  • эмоционального выгорания;
  • депрессивных состояний;
  • проблем в отношениях и социальной адаптации

Длительная фрустрация – это сигнал, что что-то в нашей жизни не работает, и с этим нужно что-то делать.

Как справиться с фрустрацией?

Признать проблему. Не игнорируйте свои эмоции. Назовите, что именно вас беспокоит.

Просмотрите ожидания. Иногда мы ставим завышенные или нереалистичные цели. Возможно, цель следует адаптировать к реальности.

Ищите альтернативы. Если что-то не работает – попробуйте другой путь. Вместо "все пропало" подумайте "что я еще могу сделать?".

Развивайте эмоциональный интеллект. Научитесь понимать и управлять своими эмоциями.

Обратитесь за помощью. Если фрустрация длится долго, не стесняйтесь обратиться к психологу.

Итог
Фрустрация – это естественная реакция на ситуации, когда что-то мешает нам добиться желаемого. Она знакома каждому, но важно научиться с ней справляться. Вместо того чтобы слиться или отчаиваться, лучше попытаться понять свои эмоции, адаптировать цели и найти новые способы двигаться вперед.

Это не о слабости – это о зрелости и заботе о себе.

Яна Торопова, журналист порталу Платиновая Буковина

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