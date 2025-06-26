На Буковині викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон через систему «Шлях»

- 01.07.2025 14:36
На Буковині викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон через систему «Шлях»

 На Буковині викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон через систему «Шлях»

Правоохоронці викрили двох перевізників, які організували незаконний виїзд чоловіків призовного віку за кордон під прикриттям міжнародних перевезень. Як повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, до системи «Шлях» було неправомірно внесено дані 40 осіб, які не мали права на виїзд під час воєнного стану.

Підозру оголошено керуючому справами ТОВ, що займається міжнародними перевезеннями, та приватному підприємцю. Їх дії кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема — за незаконне переправлення осіб через кордон, втручання в роботу автоматизованих систем і підробку даних.

Слідство встановило, що один із перевізників фактично передав управління бізнесом синові, передавши йому свій електронний ключ доступу до державної системи. Той, діючи від імені ліцензованого підприємства, вносив до «Шляху» інформацію про осіб, які не були працівниками компанії. Таким чином ці чоловіки отримували дозвіл на виїзд як нібито водії-міжнародники.

До схеми долучився ще один підприємець, який також мав доступ до системи та використовував її для внесення фіктивних даних. Формальні договори з "водіями" не реєструвалися в бухгалтерії, що дозволяло уникати перевірок.

Наразі триває досудове розслідування, з’ясовується повне коло причетних осіб та масштаби порушень.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: шлях, виїзд через Шлях, водії Шлях

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