



79% громадян Франції висловили незадоволення діяльністю президента Емманюеля Макрона - 27.01.2025 09:49

79% громадян Франції висловили незадоволення діяльністю президента Емманюеля Макрона, свідчать результати опитування Французького інституту громадської думки (IFOP), проведеного на замовлення видання Le Journal du Dimanche.

Згідно з цими даними, лише 21% респондентів схвалюють політику глави держави. Особливо помітне зниження рівня підтримки спостерігається серед пенсіонерів – однієї з ключових груп виборців, які активно голосували за Макрона у 2022 році.

Водночас популярність прем'єр-міністра Франції Франсуа Байру залишається стабільнішою: його роботу позитивно оцінюють 34% учасників опитування. У публікації наголошується, що рейтинг Байру значно стійкіший у порівнянні з його попередником Мішелем Барньє, який втратив довіру громадян вже у перші місяці роботи на посаді.

Опитування було проведено з 15 по 23 січня 2025 року і охопило 2 001 особу старше 18 років.

Це зниження популярності Макрона експерти пов'язують із низкою непопулярних рішень та реформ, які викликали невдоволення серед різних соціальних груп. Аналітики наголошують, що дані опитування відображають значну напругу в суспільстві та необхідність перегляду президентом своїх підходів до управління.

Майже 80% французів не підтримують діяльність Макрона на посаді президента

79% громадян Франції висловили незадоволення діяльністю президента Емманюеля Макрона, свідчать результати опитування Французького інституту громадської думки (IFOP), проведеного на замовлення видання Le Journal du Dimanche.

Згідно з цими даними, лише 21% респондентів схвалюють політику глави держави. Особливо помітне зниження рівня підтримки спостерігається серед пенсіонерів – однієї з ключових груп виборців, які активно голосували за Макрона у 2022 році.

Причини падіння рейтингу

Політологи пов'язують зниження популярності Макрона із низкою чинників. Насамперед це викликано економічними труднощами, з якими зіткнулася Франція в останні роки. Зростання цін на основні товари та послуги, а також підвищення податкового навантаження викликали масове невдоволення. Крім того, реформи, що торкнулися пенсійної системи та ринку праці, виявилися спірними і призвели до масштабних протестів у різних регіонах країни.

Питання соціальної справедливості також опинилися у центрі уваги. Багато французів вважають, що уряд недостатньо ефективно реагує на проблеми нерівності, зростання бідності та соціальної ізоляції. Зокрема, студенти, пенсіонери та представники нижчого середнього класу висловлюють глибоке розчарування політикою Макрона.

Порівняння з прем'єр-міністром

Водночас популярність прем'єр-міністра Франсуа Байру залишається стабільнішою: його роботу позитивно оцінюють 34% учасників опитування. У публікації наголошується, що рейтинг Байру значно стійкіший у порівнянні з його попередником Мішелем Барньє, який втратив довіру громадян вже у перші місяці роботи на посаді. Байру, незважаючи на економічні та соціальні виклики, зміг зміцнити свій імідж за рахунок більш виваженої та прозорої політики.

Масштабні протести та політична криза

Ситуація ускладнюється масштабними акціями протесту, які охопили Париж та інші великі міста. Громадяни висловлюють своє незадоволення не лише внутрішньою політикою, а й підходом президента до зовнішньополітичних питань. Франція зіткнулася з критикою за ослаблення ролі на міжнародній арені, що також негативно позначилося на громадській думці.

Висновки та перспективи

Експерти зазначають, що таке значне падіння рівня довіри може стати сигналом для Єлисейського палацу щодо необхідності перегляду поточної стратегії управління. Політична криза потребує рішучих заходів щодо відновлення довіри громадян, у тому числі перегляду спірних реформ та пошуку компромісів у діалозі з суспільством.

Опитування, проведене IFOP з 15 по 23 січня 2025 року, включало 2 001 особу старше 18 років. Його результати наголошують, що президент Макрон має складне завдання зі зміцнення суспільної довіри та зниження соціальної напруги в країні.

Платинова Буковина, Чернівці

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