У Чернівцях поліція знайшла викрадений автомобіль та затримала підозрюваного

- 04.07.2025 14:02
У Чернівцях поліція знайшла викрадений автомобіль та затримала підозрюваного

У Чернівцях поліція знайшла викрадений автомобіль та затримала підозрюваного

До чернівецьких правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив про зникнення свого автомобіля ВАЗ-21063. Машина була припаркована на одній з вулиць міста, коли її викрали.

Завдяки швидкій та професійній роботі поліцейських вдалося оперативно встановити місцезнаходження транспортного засобу та знайти того, хто його викрав. Як повідомили у поліції Чернівецької області, до злочину причетний 58-річний місцевий житель.

На момент затримання зловмисник уже встиг передати автомобіль іншій особі — здав його в тимчасове користування за гроші.

Правоохоронці вилучили автівку та повернули її законному власнику. А підозрюваному оголосили про підозру за ч. 1 ст. 289 КК України — незаконне заволодіння транспортним засобом.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури.

 

Платинова Буковина Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Що таке фрустрація простими словами Кожен з нас стикався з відчуттям роздратування, злості або
- 02.07.2025 13:10
Что такое фрустрация простыми словами Каждый из нас сталкивался с чувством раздражения, злобы или внутренней
- 02.07.2025 10:14
На Буковині викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон через систему «Шлях» Правоохоронці викрили двох перевізників, які організували незаконний виїзд
- 01.07.2025 14:36
Черги в ДРАЦСі: чернівчани масово звертаються по нові свідоцтва У Чернівцях з початку тижня у залі очікування місцевого ДРАЦСу — аншлаг.
- 01.07.2025 11:20
Модель OnlyFans просит Зеленского декриминализировать порно Модель и контент-мейкер Светлана Дворникова, которая
- 01.07.2025 10:28
Модель OnlyFans просить Зеленського декриміналізувати порно Модель та контент-мейкерка Світлана Дворнікова, яка працює на
- 01.07.2025 10:26
Праздновать во время войны или нет: имеем ли мы на это право? Праздники во время войны – это опора
- 01.07.2025 09:43
Святкувати чи не святкувати? Три ключові питання про свята під час війни Чи варто святкувати?
- 01.07.2025 09:24
Чернівці живуть гірше, ніж 100 років тому: випущено розгромне відео про Чернівці Чернівці втратили колишню велич: сьогоднішні лікарі й учителі живуть гірше, ніж за часів Австро-Угорщини.
- 30.06.2025 10:44
Самотність — тиха епідемія сучасності, яка забирає життя За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, від почуття самотності сьогодні страждає кожна
- 27.06.2025 08:53

Всі новини