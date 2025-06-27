



У Чернівцях поліція знайшла викрадений автомобіль та затримала підозрюваного - 04.07.2025 14:02

У Чернівцях поліція знайшла викрадений автомобіль та затримала підозрюваного

До чернівецьких правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив про зникнення свого автомобіля ВАЗ-21063. Машина була припаркована на одній з вулиць міста, коли її викрали.

Завдяки швидкій та професійній роботі поліцейських вдалося оперативно встановити місцезнаходження транспортного засобу та знайти того, хто його викрав. Як повідомили у поліції Чернівецької області, до злочину причетний 58-річний місцевий житель.

На момент затримання зловмисник уже встиг передати автомобіль іншій особі — здав його в тимчасове користування за гроші.

Правоохоронці вилучили автівку та повернули її законному власнику. А підозрюваному оголосили про підозру за ч. 1 ст. 289 КК України — незаконне заволодіння транспортним засобом.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури.

Платинова Буковина Чернівці

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