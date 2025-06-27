У Чернівцях поліція знайшла викрадений автомобіль та затримала підозрюваного- 04.07.2025 14:02
У Чернівцях поліція знайшла викрадений автомобіль та затримала підозрюваного
До чернівецьких правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив про зникнення свого автомобіля ВАЗ-21063. Машина була припаркована на одній з вулиць міста, коли її викрали.
Завдяки швидкій та професійній роботі поліцейських вдалося оперативно встановити місцезнаходження транспортного засобу та знайти того, хто його викрав. Як повідомили у поліції Чернівецької області, до злочину причетний 58-річний місцевий житель.
На момент затримання зловмисник уже встиг передати автомобіль іншій особі — здав його в тимчасове користування за гроші.
Правоохоронці вилучили автівку та повернули її законному власнику. А підозрюваному оголосили про підозру за ч. 1 ст. 289 КК України — незаконне заволодіння транспортним засобом.
Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 02.07.2025 13:10
- 02.07.2025 10:14
- 01.07.2025 14:36
- 01.07.2025 11:20
- 01.07.2025 10:28
- 01.07.2025 10:26
- 01.07.2025 09:43
- 01.07.2025 09:24
- 30.06.2025 10:44
- 27.06.2025 08:53