



Трамп розкритикував Зеленського: звинувачення у диктатурі та зниклих коштах - 19.02.2025 07:42

Трамп розкритикував Зеленського: звинувачення у диктатурі та зниклих коштах

Колишній та новий президент США Дональд Трамп знову зробив різку заяву щодо президента України Володимира Зеленського. В інтерв’ю американським ЗМІ він назвав українського лідера «диктатором без виборів», а також заявив, що той «грав на Байдені, як на скрипці». Трамп натякнув, що Україна повинна якнайшвидше провести вибори, а також висловив сумнів щодо прозорості використання фінансової допомоги США.

Головні заяви Трампа

Дональд Трамп неодноразово висловлював скепсис щодо подальшої фінансової підтримки України. Цього разу він зазначив, що Зеленський, на його думку, не поспішає з проведенням виборів, і поставив під сумнів, чи дійсно допомога, надана Вашингтоном, використовується за призначенням.

Основні тези заяви Трампа:

Він назвав Зеленського «диктатором без виборів», маючи на увазі, що в Україні не проводяться президентські вибори через воєнний стан.

Колишній президент США заявив, що Зеленський «грав на Байдені, як на скрипці», маючи на увазі, що український лідер нібито вдало використовує адміністрацію Байдена для отримання фінансової допомоги.

Трамп також заявив, що президент України нібито визнає факт корупції, і що «половина грошей, які США надіслали Україні, зникла».

Суперечливі заяви про фінансову допомогу

Окремо Трамп згадав цифру 350 мільярдів доларів, натякаючи, що значна частина цих коштів могла бути використана не за призначенням. Однак офіційно Сполучені Штати надали Україні значно меншу суму допомоги, що підтвердив сам Зеленський.

За словами президента України, подібні заяви є частиною політичної дезінформації, а реальна фінансова підтримка значно менша, ніж називає Трамп. Володимир Зеленський наголосив, що всі надані США кошти були використані прозоро та відповідно до міжнародних стандартів.

Реакція України: Зеленський відповів Трампу

У відповідь на звинувачення Дональда Трампа президент Володимир Зеленський заявив, що колишній лідер США «живе у світі дезінформації». Його слова процитувало американське видання CNN.

Зеленський підкреслив, що Україна веде війну за своє існування і потребує підтримки союзників, тому всі надані ресурси спрямовуються на оборону країни. Також він нагадав, що у 2024 році в Україні не можуть проводитися вибори через запроваджений воєнний стан, що відповідає конституційним нормам.

Політичний контекст заяви Трампа

Дональд Трамп є головним претендентом від Республіканської партії на виборах президента США у 2024 році. Його позиція щодо України вже давно відома: він неодноразово заявляв, що хоче припинити надання військової допомоги Києву та виступав за «мирну угоду» з Росією.

Ця заява є черговим свідченням того, що у разі повернення Трампа до Білого дому політика США щодо України може кардинально змінитися. Він наголошує на необхідності «домовлятися» з Росією, а не продовжувати підтримку України, що викликає занепокоєння серед союзників Києва.

Останні заяви Дональда Трампа щодо Володимира Зеленського та фінансової допомоги Україні викликали широкий резонанс у політичних колах. Вони демонструють його скептичне ставлення до підтримки Києва та натякають на можливі зміни у зовнішній політиці США в разі його повернення до влади.

Зеленський, своєю чергою, відкинув звинувачення у корупції та наголосив, що подібні заяви є частиною політичної боротьби, спрямованої на дискредитацію України на міжнародній арені.

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