Святкувати чи не святкувати? Три ключові питання про свята під час війни- 01.07.2025 09:24
Святкувати під час війни: чи маємо ми на це право?
Вже 4 рік українці зустрічають святкові дні зі змішаними почуттями. У повітрі до прикладу на новиц рік— не лише запах хвої, мандарин і корицею, а й біль, втрати й тривога. Чи припустимо радіти, коли в країні війна? Чи не зраджуємо ми своїх захисників і тих, хто втратив рідних, дозволяючи собі теплий вечір у колі близьких?
Свята у час війни — це опора
Хоча війна змінила сприйняття буденних речей, вона не знищила нашої потреби у теплі, надії й людяності. У важкі періоди саме традиції допомагають зберігати внутрішню стійкість. Святкування — не про легковажність чи байдужість. Це — про пам’ять, силу і життя, яке триває всупереч злу.
«Свята — це наш зв’язок із минулим і крок у майбутнє. Ворог прагне позбавити нас звичного способу життя, але ми маємо право зберігати своє, навіть якщо це святкова вечеря при свічках у підвалі», — діляться психологи.
Чому варто дозволити собі радість?
1. Збереження традицій
Спільні обіди, улюблені страви, ялинка — це не лише святкові ритуали, а й нитка, що зв’язує покоління. Через традиції ми передаємо ідентичність, мову, культуру.
2. Психологічне підкріплення
Свято — це пауза у нескінченному марафоні тривог. Це час, коли можна згадати, що ми живі, що вміємо сміятись, мріяти, обіймати. Це доказ собі й іншим: ми тримаємося.
3. Емоційний баланс
У стані постійного стресу позитивні емоції — не розкіш, а необхідність. Вони заряджають, допомагають зберігати внутрішній ресурс, бути підтримкою для інших.
«Я вчуся святкувати зараз, навіть у темні часи, щоб у мирі вміти святкувати з вдячністю», — каже Ірина, переселенка з Бахмута.
Як святкувати з повагою?
Коли біль поруч — гучні вечірки чи яскраві фото можуть бути сприйняті як байдужість. Але є інші способи наповнити день світлом, не завдаючи болю:
Тихі вечори з близькими — зі спогадами, домашньою їжею, без зайвої показовості.
Добрі вчинки — пожертвувати на ЗСУ, передати подарунок самотній бабусі чи поїхати волонтерити.
Затишок вдома — запалити свічку, прикрасити ялинку, почитати книгу, розповісти казку дитині.
Підтримка замість «свята для картинки» — подзвонити друзям, написати листа солдату, обійняти.
Право на свято — це не привілей, а потреба
Кожен має право на радість — навіть у найтемніші часи. Для когось це буде ковток життя, для когось — біль. І те, й інше — нормально. Важливо бути уважним одне до одного і дозволити собі відчувати. Бо саме в цьому — людяність.
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