Дивани та меблі від виробника у Чернівцях за оптовими цінами!

- 21.07.2021 12:30
Дивани та меблі від виробника у Чернівцях за оптовими цінами!

Відомий у Черінвцях та на Буковині виробник м'яких меблів Леон Док пропонує до Вашої уваги наступні моделі диванів, куточків. Також ми виробляємо м'кі меблі на замовлення клієнтів. Пропонуємо багатий вибівр різноманітниї тканин для обивки. Всі такани є в наому офісі.Запрошуємо до нас!

Завжди індивідуальний підхід.

Телефон: (050) 519-66-06

Адрес: Чернівці, вул. Донбасівська, 1

Пропонуємо можливість облаштувати своє житло або офіс за цінами виробника- замовте меблі у Леон Док за ціною виробника. Ми допоможемо заощадити не тільки гроші, але і час.

Вам не доведеться витрачати багато часу на пошуки м'яких меблів: будь-то компактний м'який або куток. Купуючи за цінами вироника, скористайтеся послугами доставки до будинкуабо в офіс за вказаною адресою (доставка за межі міста оплачується за кілометраж). 

Наша пропозиція купити меблі вигідно відрізняється тим, що:

- ми проводимо перевірку якості кожної одиниці товару, якц ми виробляємо;

- завжди доставляємо замовлення точно в строк;

- цінуємо інтереси кожного покупця, так як фірма Леон Док - це якість меблів, професійний сервіс і безкоштовні консультації

Моделі виробництва фірми Леон Док. Буковинські меблі від виробника:

  Набор елегант-М      Набор елегант-М   Диван Адріана
  Диван Адріана   Диван Адріана   Дельфін   
  Диван Олімп   Кут Елеган- М   Кут Елеган- М   
  Кут Елеган- М   Диван Леон   Диван Марсель   Диван Марсель
  Диван Марсель   Диван Марсель   Диван Соня   Диван Соня
  Світанок   Маркіз   Маркіз   Маркіз
  Юність-М   Диван Софія   Диван Софія   Ліжко Наталі
  Ліжко Наталі   Ліжко Анжеліка   Набір Мрія   Малютка
  Малютка   Малютка   Диван Д 226   Диван Д 226
  Банкетки   Кухонний кут  

 

Платинова Буковина, Чернівці

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Коментарі (2)
Марта | 26.03.2021
Дивани бомбезні! Рекомендую Леон - Док!
Руслан | 13.12.2020
Дуже гарний диван! Всім раджу цього виробника!
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