Модель OnlyFans просит Зеленского декриминализировать порно

- 01.07.2025 10:28

"Кто пострадал?" - модель OnlyFans просит Зеленского декриминализировать порно

Модель и контент-мейкер Светлана Дворникова, которая работает на платформе OnlyFans, зарегистрировала петицию на сайте президента Украины с требованием отменить уголовную ответственность за производство и распространение порнографии.

 

Об этом стало известно на официальном сайте электронных петиций.

«Я уплатила миллионы — а получила дело». Светлана отмечает, что за пять лет деятельности как автора контента для взрослых оплатила более 40 миллионов гривен в бюджет Украины.

«Меня обвиняют по статье 301 – за распространение порнографии. Хотя все, что я делаю – это добровольное сотрудничество совершеннолетних людей, которые сами принимают решение? Где жертва?»

Она также намекнула на возможную коррупцию: по ее словам, некоторые представители правоохранительных органов давали понять, что за определенную сумму дело можно решить.

«Порно приносит государству миллионы»
В петиции также указывается: платформа OnlyFans официально платит свыше 1 миллиона долларов налогов ежегодно в украинский бюджет.

Светлана призывает власти признать реальность: индустрия для взрослых в Украине уже существует, работает открыто и легально платит налоги.

«Во всей Европе создание контента для взрослых разрешено, поэтому Украине пора присоединиться к цивилизованному миру», — говорится в петиции.

Она также просит президента публично поддержать законопроект №12191, который должен декриминализировать порнографию и не откладывать его рассмотрение на «после войны».

Что предусматривает законопроект №12191?
В декабре 2024 года профильный комитет Верховной Рады поддержал доработанный законопроект по изменениям в Уголовный кодекс.

Уголовная ответственность останется только за:

  • порно без согласия (в т.ч. deepfake, порномест);
  • насильственный, зоофилический, некрофилиальный контент;
  • детскую порнографию и распространение среди детей;
  • сутенерство, вовлечение в проституцию и торговлю людьми.

Таким образом, речь не идет о «полной легализации порно», потому что, как заявляли нардепы, оно де-факто уже существует в правовом поле.

Ожидается, что документ будет вынесен на голосование в парламенте в начале 2025 года.

Итог: Петиция от представительницы индустрии для взрослых вновь подняла дискуссию о границах нравственности, свободе выбора и роли государства.

Анна Горбань

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