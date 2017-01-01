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 З Новим 2017 роком! З Новим 2017 роком!

Новини України

 Прикмети в новорічну ніч 2017 Прикмети в новорічну ніч 2017

 

 

Новий рік 2017

 Как сохранить стройность после новогодних праздников Как сохранить стройность после новогодних праздников

Різдво 2017

 В Украине планируют узаконить два праздника Рождества В Украине планируют узаконить два праздника Рождества
 
 

Новини світу

 На границе Армении с Азербайджаном разгорелся бой На границе Армении с Азербайджаном разгорелся бой

Цікаве, курйози

 Ученые создали уникального наноснеговика Ученые создали уникального наноснеговика
 
 

Аварії, катастрофи, кримінал

 Землетрясение ночью 28 12 2016 Землетрясение ночью 28 12 2016

Здоровья, корисне

 В США тестируют новое лекарство от сердечной недостаточности В США тестируют новое лекарство от сердечной недостаточности
 

Технології, наука

 Последствия глобального потепления проявятся уже через 10 лет Последствия глобального потепления проявятся уже через 10 лет

Політичні новини

 Израиль сокращает рабочие отношения с Украиной Израиль сокращает рабочие отношения с Украиной