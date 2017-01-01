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В США тестируют новое лекарство от сердечной недостаточности
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Последствия глобального потепления проявятся уже через 10 лет
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