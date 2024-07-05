



Стріляли в Ірину Фаріон: що відомо? Фото, новини - 19.07.2024 21:51

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Ірина Фаріон була розстріляна пострілом в голову. Що відомо? Наразі вона на межі життя та смерті.

У Львові стався замах на колишнього депутата Верховної ради від партії «Свобода» та викладачку Ірина Фаріон, повідомила прес-секретар партії Христина Равлюк.

Як уточнила Равлюк, у Фаріон стріляли. «Стан важкий. Лікарі виборюють її життя», – сказала прес-секретар.



Ірина Фаріон після пострілу - ії доставляють у щвидку



Поліція Львівської області повідомила, що у Львові стався замах на «громадського діяча», але без згадки про ім'я та прізвище. "Постраждалу госпіталізували з пораненням голови", уточнили правоохоронці.



Фото двору біля будинку Ірини Фаріон одразу після замаху - завтра вона повинна була їхати з онуками до Болгарії на відпочинок

Наразі проводиться операція із затримання стрільця, повідомили поліцейські. Його особистість та мотиви поки не встановлені.

Фаріон – з 2005 року член Всеукраїнського об’єднання «Свобода», у 2012-2014 роках засідала у Верховній Раді.

Найвідомішою Фаріон зробили її гострі, часто на межі політкоректності заяви щодо впровадження української мови та випади на адресу всього, що пов'язано з Росією.

Хто така Ірина Фаріон?

Політик народилася та виросла у Львові, здобула філологічну освіту та все життя працює у сфері української філології, має наукове звання доктора філологічних наук та майже 30 років викладала у «Львівській політехніці».

Цей хлопець тиждень висиджував біля будинку Фаріон, — пишуть місцеві канали! Саме він може бути стрілком. Інформація потребує підтвердження.

Восени минулого року через висловлювання Фаріона про російськомовних військовослужбовців ЗСУ на неї порушили кримінальну справу, а також звільнили з університету «Львівська політехніка».

Кримінальну справу проти Фаріон було відкрито за кількома статтями Кримінального кодексу України: образу честі та гідності військовослужбовця; порушення таємниці листування; порушення недоторканності приватного життя; порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності.

Черговий скандал за участю Ірини Фаріон стався на початку листопада. Тоді вона заявила журналістам, що всі українські солдати мають говорити українською мовою, а інакше «це не армія, це зброд».

«Я не можу назвати їх українцями, якщо не розмовляють українською мовою, то нехай назвуть себе росіянами», - сказала політик.

Трохи пізніше Фаріон опублікувала в соцмережах листа підтримки, нібито отриманого від жителя Сімферополя, в якому не було приховано ім'я відправника. Після цього його викликали до ФСБ, де з ним провели «виховну бесіду».

Довідково:

Правоохоронці ідентифікували постраждалу жінку, 60-річну львів'янку, яка отримала вогнепальне поранення в голову. Її госпіталізували, – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними поліції, у Львові та на території області проводиться масштабна поліцейська операція із затримання злочинця, до якої залучено співробітників усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.

Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив напад на Ірину Фаріон, класифікуючи його як замах на вбивство. "Стан потерпілої важкий, лікарі борються за її життя", – зазначив він.

За його словами, поліція та інші служби працюють на місці злочину, мають свідчення очевидців та переглядають записи з камер відеоспостереження. Розслідування злочину активно триває. Міністр отримує регулярні звіти від керівництва поліції щодо вжитих заходів та встановлених обставин.

Клименко закликав громадян надавати будь-яку інформацію про обставини злочину.

12 лютого 2024 року Галицький районний суд Львова відмовив колишній народній депутатці Ірині Фаріон у поновленні на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка".

15 листопада Національний університет "Львівська Політехніка" звільнив Фаріон з посади професорки кафедри української мови на тлі її звинувачень щодо військових, які спілкуються російською мовою.

Джерела в правоохоронних органах підтвердили, що привід для звільнення екснардепки – порушення 41 статті Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням цієї роботи.

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій Фаріон.

Фаріон відреагувала на своє звільнення з "Львівської політехніки", повідомивши про підготовку позову до суду.

29 травня 2024 року Львівський апеляційний суд постановив поновити колишню народну депутатку Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка".



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