



Российский десант в аэропорту Гостомель Антонов Киевской области уничтожен - 24.02.2022 18:54

Российский десант в Гостомеле Киевской области заблокировали, отдан приказ на уничтожение", - президент Владамир Зеленский.

Как известно, сегодня 24 февраля, в аэропорта Гостомель российские аккупанты выпустили множество залпов огня из самолетов. Затем, на территорией высадился российский десант из вертолетов.

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