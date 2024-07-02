За клопотанням слідчих буковинської поліції взято під варту рівнянина, підозрюваного в сприянні нелегального трансфера

- 15.07.2024 09:00
За клопотанням слідчих буковинської поліції взято під варту рівнянина, підозрюваного в сприянні нелегального трансфера

Співробітники відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП спільно з колегами відділу міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області та Державної прикордонної служби перекрили черговий канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків за межі території України.
Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що 43-річний житель Рівненської області, знаючи про діючі обмеження щодо виїзду військовозобов’язаних осіб через державний кордон України, з метою власного збагачення, сприяв нелегальному переправленню чоловіків до сусідньої країни. Чоловік доправляв «клієнтів», які бажали потрапити до Республіки Молдова, оминувши пункт пропуску та надавав вказівки про умови незаконного перетину. Вартість квитка коштувала 7000-8000 доларів США.

9 липня в адміністративних межах міста Сокиряни прикордонники спільно з оперативниками міграційної поліції викрили зловмисника, який на автомобілі «Volkswagen Multivan» намагався доправити 2 чоловіків до лінії розмежування державного кордону.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Дністровської окружної прокуратури вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Крім цього суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою.

Слідство триває.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Фото ілюстрація

Ключові слова: Volkswagen Multivan, Volkswagen Multivan фото, перетин кордону Сокиряни

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