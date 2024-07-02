Журналістка після замаху на Трампа назвала одну його дію дивною

- 14.07.2024 11:01
Журналістка після замаху на Трампа назвала одну його дію дивною

Журналістка Генджел назвала заклик Трампа до боротьби після замаху дивним

Журналістка американського телеканалу CNN Джеймі Генджел після замаху на колишнього лідера США Дональда Трампа назвала одну його дію дивною. На її зауваження звернув увагу Fox News.

Відомо, що після пострілів агенти служби безпеки спробували вивести політика зі сцени, але той, у свою чергу, підняв кулак і вигукнув одне й те саме слово кілька разів. Після цього прихильники Трампа підтримали його.

На думку журналістки, екс-президенту не варто закликати людей до боротьби на тлі нестабільної політичної ситуації. «Я хочу сказати, що коли я дивилася запис, мені здалося дивною одна обставина через всю цю бурхливу риторику: після пострілів колишній президент Трамп встав і сказав: "Боріться, боріться, боріться"» — зазначила вона.

Про стрілянину на мітингу стало відомо 13 липня. Напад стався, коли Трамп говорив про свого суперника Джо Байдена. Стрілка була ліквідована. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Замах на Трампа дивні деталі

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