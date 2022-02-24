



Продолжаются бои за Сумы, аэродром Гостомель, Геническ, Скадовск, Чаплинку - 24.02.2022 17:35

Минобороны и ГНСУ: по состоянию на 17:№% продолжаются бои за Сумы, аэродром Гостомель, Геническ, Скадовск, Чаплинку

Министерство обороны и Государственная пограничная служба Украины сообщили о ситуации на фронте на 15:00.

«Напряженная ситуация на Северном и Южном направлениях. Ведутся бои за Гостомельский аэродром (это в 15–20 километрах от окрестностей Киева – ред.), а также города Геническ, Скадовск, Чаплинка (Херсонская область рядом с оккупированным Крымом – ред.)», – говорится в строительстве Министерства обороны.

«Пограничники с ВСУ и Нацгвардией вступили в бой с российскими оккупантами в окрестностях Сум. Украинские военные удерживают оборону. По имеющейся информации, РФ совершает наступление со стороны населенного пункта Конотоп», – говорится в сообщении ГНСУ.

Председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские войска взяли под контроль участок трассы М02 Киев – Москва в пределах Сумской области, ведутся бои в Ахтырке, российские техники и военные зашли в Сумы.

«Сейчас происходят бои в городе Ахтырка, в Конотопе было сражение, возле Сум, город Глухов прошли «транзитом»... Российские войска контролируют трассу от границы с РФ – трассу Киев – Москва – до Черниговской области, до Батурина точно», – сказал глава обладминистрации Дмитрий Живицкий в видеообращении на сайте обладминистрации в Facebook.

Также, по его словам, сложная ситуация в городе Белополье, Бурыне и других населенных пунктах Сумской области.

«Вооруженные силы Украины дают отпор. Враг в случае получения серьезного ответа начинает отступать, есть погибшие и раненые со стороны страны-агрессора», – добавил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

В Украине с сегодняшнего дня введено военное положение после нового вторжения России. В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Донбассе после обращения о военной помощи со стороны группировок ДНР/ЛНР, которые он перед тем признал. С утра поступают сообщения о взрывах в регионах, обострениях на востоке Украины и вдоль границы с Россией и Беларусью. Уже есть данные о жертвах и пострадавших, но сводная официальная статистика отсутствует.

Государственное руководство и ВСУ призывают граждан сохранять спокойствие.

Несмотря на прямое вторжение, Кремль отрицает намерения оккупации Украины. Российские официальные ведомства почти не комментируют ситуацию вокруг вторжения, не реагируя на заявления украинской стороны о возможных потерях среди российских военных и захвате нескольких российских военнослужащих в плен.

Министерство обороны России отрицает попадание снарядов и ракет по жилым домам, а видео из зоны боев с демонстрацией возможных жертв среди гражданского населения представитель министерства назвал "постановкой". По его словам, это сделано якобы, чтобы «запугать мирное население и показать на западных каналах».

24 февраля Кремль повторил предварительное заявление Путина о том, что целью вторжения является «демилитаризация и денацификация Украины».

Платинова Буковина

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