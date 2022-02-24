



Карта наступу Росії 24 лютого - 24.02.2022 17:13

Военкор опублікував приклад карти боів з російськими оккупантами. Очевидно, блицкриг не вдався. Зараз так називається оперативна пауза, після якої або переговори, або нова хвиля агресії.

Карта:

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