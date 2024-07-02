Єврокомісія програла справу про прозорість контрактів на вакцини

- 18.07.2024 11:34

Єврокомісія фон дер Ляйєн програла справу про прозорість контрактів на вакцини

Скаргу громадян та євродепутатів на відсутність прозорості у контрактах на закупівлю вакцин між Єврокомісією та фармацевтичними компаніями задоволено. Напередодні Європейський суд (ЄСП) скасував рішення Європейської комісії про приховування деяких частин контрактів, повідомляє euronews.com.

ЄСП вважає, що Комісія не надала достатнього доступу до договорів про купівлю, і вважає, що рішення виконавчої влади опублікувати лише редаговані версії контрактів містить порушення. Рішення винесено за день до того, як Європейський парламент проголосує з питання повторного призначення фон дер Ляйєн на посаду голови Єврокомісії.

У минулому вона критикувалася з боку законодавців за надання лише часткового доступу до контрактів на постачання вакцин, відредаговані версії яких були розміщені в Інтернеті.

Спочатку її хвалили за те, що вона провела переговори щодо контрактів на вакцину COVID, зробивши її доступною у Європі. Але згодом відсутність прозорості у підписанні та фінансуванні поставок вийшла на перший план.

На думку суду, Комісія «не продемонструвала, що ширший доступ до цих положень справді підірве комерційні інтереси цих підприємств».

Але це рішення ставить зелених перед дилемою: вони оскаржили рішення Комісії в Європейському суді. В останні дні фон дер Ляйєн залицялася до «зелених», намагаючись заручитися підтримкою своєї кандидатури перед голосуванням.

«Ці контракти стосуються громадської охорони здоров'я, і ​​в інтересах суспільства, щоб інформація про ціни на дози, відповідальність за побічні ефекти, графіки поставок та інші важливі відомості, що міститься в них, були якомога прозорішими і доступнішими для громадськості», — заявила євродепутат Кім ван Спаррентак у прес-релізі після подання заяви до Європейського суду.

Рішення може бути оскаржено Європейською комісією протягом двох місяців.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: прозорість контрактів на вакцини

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