



У США замах на вбивство Дональда Трампа: стрілка ліквідовано - 14.07.2024 10:52

У ФБР прокоментували замах на Трампа

ФБР: стрілянина на мітингу Трампа розглядається як замах на нього

Стрілянина на мітингу екс-глави США Дональда Трампа у Пенсільванії розглядається як замах на нього. Про це повідомили у ФБР, передає РИА Новости.

Зазначається, що компетентні органи ще не знають мотивів того, хто стріляв.

Про замах на Трампа стало відомо увечері 13 липня. Після стрілянини екс-глава Сполучених Штатів перервав промову і схопився за закривавлене вухо, після чого ліг на підлогу. Політика прикрили охоронці, після чого екстрено евакуювали його.

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив замах на кандидата у президенти.

Ліквідований стрілець записав відео перед замахом на Трампа



На фото: Стрілець Томас Метью Крукс. Він записав відео перед замахом на Трампа

Ліквідований стрілець Томас Метью Крукс записав відео перед замахом на Трампа. Відповідне відео з'явилося в Instagram-акаунті (соцмережа заборонена в РФ; належить корпорації Meta, яка визнана в Росії екстремістською та заборонена) видання American Chronicles.

На розміщених кадрах він з'явився перед камерою, що сидить у машині. «Я ненавиджу республіканців. Я ненавиджу Трампа. І вгадайте, що? Ви взяли не того хлопця», – каже чоловік.

За даними ФБР, стрілець жив у передмісті Піттсбурга Бетел-Парк і йому було 20 років.

Про замах на Трампа стало відомо увечері 13 липня. Стрілянина почалася, коли кандидат говорив про свого суперника Джо Байдена — колишній американський лідер перервав промову та схопився за вухо, після чого ліг на підлогу, і його прикрили агенти Секретної служби, потім екстрено евакуювали.



Над рідним містом підозрюваного у замаху на Трампа закрили небо, повдомив Reuters.

Повітряний простір над містом Бетел-Парк у штаті Пенсільванія, рідним містом підозрюваного у замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа, закрили з міркувань безпеки. Про це повідомляє РИА Новости із посиланням на агентство Reuters.

"Повітряний простір над Бетел-Парк, Пенсільванія, негайно закрили з причин безпеки", - пише агентство.

ФБР ідентифікувало 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетел-Парку, штат Пенсільванія, як суб'єкта, залученого до того, що було названо замахом у заяві, зробленій бюро рано-вранці в неділю. Згідно з записами про виборців штату, стрілець був зареєстрований як республіканець.

Про стрілянину на передвиборному мітингу Трампа повідомлялося 13 липня. Під час свого виступу колишній американський лідер схопився за вухо, після чого ліг на підлогу, його прикрили агенти Секретної служби, а потім екстрено евакуювали.

Платинова Буковина, Чернівці

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