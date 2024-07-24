У iPhone 16 з'явиться швидка зарядка

- 24.07.2024 15:00
У iPhone 16 з'явиться швидка зарядка

IPhone 16 Pro отримає швидку зарядку потужністю 40 ват

Заплановані на осінь 2024 смартфони Apple вперше отримають швидку зарядку. Про це повідомляє китайське видання ITHome із посиланням на джерела.

За інформацією джерел, швидка провідна зарядка потужністю 40 Вт з'явиться у флагманських смартфонах iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. Також пристрій підтримуватиме бездротову зарядку на 20 Вт. Швидше за все, швидкість зарядки в iPhone 16 і 16 Plus залишиться незмінною.

Актуальні топові моделі iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max можуть заряджатися з максимальною потужністю 27 Вт, але тільки при використанні фірмового адаптера з портом USB-C. Максимальна швидкість бездротової зарядки MagSafe складає 15 Вт.

За словами інсайдерів, підтримка потужної зарядки дозволить вирішити проблему збільшення часу зарядки, спричинену збільшенням ємності акумулятора. Очікується, що моделі серії iPhone 16 отримають збільшену батарею.

У матеріалі йдеться, що повідомлення про нові смартфони Apple стали частіше з'являтися через швидкий реліз пристроїв. Анонс девайсів серії iPhone 16 очікується у середині вересня.

Раніше журналісти видання 9to5Mac розповіли, що корпорація Apple запланувала на осінь випуск кількох гаджетів. Крім телефонів лінійки iPhone 16 компанія має представити нові навушники, розумний годинник, планшети та комп'ютери.

Платинова Буковина, Чернівці

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