



Опунція: чим корисна і кому не можна - 23.07.2024 12:14

Що таке опунція?

Симпатичний кактус, що складається з «коржиків» - це не лише прикраса підвіконня. Опунція приносить смачні та корисні плоди. І жарти про «гризти кактус» тут зовсім не доречні.

Опунції - один із найчисельніших видів кактусових, їх налічується понад 190 видів. Їх цінують і за оригінальний зовнішній вигляд, і за властиву всім кактусам невибагливість, і за те, що охоче цвітуть і радують яскравими великими бутонами. А що лишається на місці квіток? Правильно, плоди. І якщо ваша опунція вдало відцвіла та дала «ягоди», вам дуже пощастило.

До речі, опунції невибагливі настільки, що без проблем живуть на клумбах і не гинуть навіть узимку. Сильні морози, швидше за все, не переживуть, але якісь -5 ° C опунції навіть не помітять і, відігрівшись, прикрасяться яскравими квітами, а потім і плодами. Плоди опунції можуть бути зеленими, рожевими, помаранчевими, яскраво-червоними та навіть ліловими. М'якуш соковитий, солодкий, з ягідними відтінками у смаку. Дозрівають у вересні-листопаді, як правило, урожайність у опунцій висока. Але так просто з «ягодами» кактус не розлучиться – пам'ятайте про колючки та будьте обережні. Навіщо їсти кактуси?

Користь опунції

Ну, по-перше, це дуже смачно. Опунцію можна їсти сирою, її можна пустити на варення, використати в соусах і навіть готувати напої. А по-друге, у плодах опунції містяться вітаміни групи В, С, А, К, залізо, цинк, селен, мідь, калій, магній, фосфор, кальцій, натрій, сірка, органічні кислоти та багато клітковини.

Вживання плодів опунції допомагає зміцнити імунітет та підтримати здоров'я шлунково-кишкового тракту. Крім того, вітаміни групи В та магній благотворно впливають на роботу нервової системи. Калій сприяє виведенню зайвої рідини з організму, що допомагає знизити тиск, зняти набряки та покращити роботу нирок.

Доведено користь опунції у профілактиці атеросклерозу – плоди кактусу допомагають знижувати рівень холестерину в крові.

Корисна опунція для кісток і зубів — кальцій і фосфор зміцнюють кісткову тканину. Не залишається поза увагою і шкіра: вітамін С бере участь у синтезі колагену, а цинк і селен — це визнані «мінерали краси», що продовжують молодість та красу. До речі, опунцію вже багато десятиліть успішно використовують у косметології, на основі її соку готують креми, що омолоджують, і сироватки.

Вітамін А необхідний для гостроти зору та боротьби з дегенеративними змінами, а вітамін К покращує згортання крові. Крім того, вітамін А має антиоксидантні властивості, а значить, опунція береже клітини від передчасного старіння та захищає від розвитку багатьох небезпечних захворювань, у тому числі онкологічних.

Шкода та протипоказання

Не буває ідеальних продуктів – кожен має протипоказання. Є такий список і опунція. На першому місці, звичайно, індивідуальна непереносимість та алергії. Плоди кактуса здатні викликати нудоту, висипання та підвищення температури. Якщо збираєтеся вперше спробувати згризти кактус, починайте з малих доз і стежте за своїм станом. Вагітним і жінкам, що годують, а також дітям до семи років опунцію краще не пропонувати.

Також не рекомендується їсти опунцію в період загострення захворювань шлунково-кишкового тракту. При виразках шлунка та дванадцятипалої кишки, гастритах, колітах та синдромі роздратованого кишечника краще себе поберегти. А ще плоди кактуса радять не їсти тим, хто страждає на хронічні патології нирок і сечового міхура.

Платинова Буковина, Чернівці

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