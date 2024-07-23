Опунція: чим корисна і кому не можна

- 23.07.2024 12:14
Опунція: чим корисна і кому не можна

Що таке опунція?

Симпатичний кактус, що складається з «коржиків» - це не лише прикраса підвіконня. Опунція приносить смачні та корисні плоди. І жарти про «гризти кактус» тут зовсім не доречні.
Опунції - один із найчисельніших видів кактусових, їх налічується понад 190 видів. Їх цінують і за оригінальний зовнішній вигляд, і за властиву всім кактусам невибагливість, і за те, що охоче цвітуть і радують яскравими великими бутонами. А що лишається на місці квіток? Правильно, плоди. І якщо ваша опунція вдало відцвіла та дала «ягоди», вам дуже пощастило.

До речі, опунції невибагливі настільки, що без проблем живуть на клумбах і не гинуть навіть узимку. Сильні морози, швидше за все, не переживуть, але якісь -5 ° C опунції навіть не помітять і, відігрівшись, прикрасяться яскравими квітами, а потім і плодами. Плоди опунції можуть бути зеленими, рожевими, помаранчевими, яскраво-червоними та навіть ліловими. М'якуш соковитий, солодкий, з ягідними відтінками у смаку. Дозрівають у вересні-листопаді, як правило, урожайність у опунцій висока. Але так просто з «ягодами» кактус не розлучиться – пам'ятайте про колючки та будьте обережні. Навіщо їсти кактуси?

Користь опунції

Ну, по-перше, це дуже смачно. Опунцію можна їсти сирою, її можна пустити на варення, використати в соусах і навіть готувати напої. А по-друге, у плодах опунції містяться вітаміни групи В, С, А, К, залізо, цинк, селен, мідь, калій, магній, фосфор, кальцій, натрій, сірка, органічні кислоти та багато клітковини.

Вживання плодів опунції допомагає зміцнити імунітет та підтримати здоров'я шлунково-кишкового тракту. Крім того, вітаміни групи В та магній благотворно впливають на роботу нервової системи. Калій сприяє виведенню зайвої рідини з організму, що допомагає знизити тиск, зняти набряки та покращити роботу нирок.

Доведено користь опунції у профілактиці атеросклерозу – плоди кактусу допомагають знижувати рівень холестерину в крові.

Корисна опунція для кісток і зубів — кальцій і фосфор зміцнюють кісткову тканину. Не залишається поза увагою і шкіра: вітамін С бере участь у синтезі колагену, а цинк і селен — це визнані «мінерали краси», що продовжують молодість та красу. До речі, опунцію вже багато десятиліть успішно використовують у косметології, на основі її соку готують креми, що омолоджують, і сироватки.

Вітамін А необхідний для гостроти зору та боротьби з дегенеративними змінами, а вітамін К покращує згортання крові. Крім того, вітамін А має антиоксидантні властивості, а значить, опунція береже клітини від передчасного старіння та захищає від розвитку багатьох небезпечних захворювань, у тому числі онкологічних.

Шкода та протипоказання

Не буває ідеальних продуктів – кожен має протипоказання. Є такий список і опунція. На першому місці, звичайно, індивідуальна непереносимість та алергії. Плоди кактуса здатні викликати нудоту, висипання та підвищення температури. Якщо збираєтеся вперше спробувати згризти кактус, починайте з малих доз і стежте за своїм станом. Вагітним і жінкам, що годують, а також дітям до семи років опунцію краще не пропонувати.

Також не рекомендується їсти опунцію в період загострення захворювань шлунково-кишкового тракту. При виразках шлунка та дванадцятипалої кишки, гастритах, колітах та синдромі роздратованого кишечника краще себе поберегти. А ще плоди кактуса радять не їсти тим, хто страждає на хронічні патології нирок і сечового міхура.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Корисна опунція, користь опунція, що таке опунція

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

У iPhone 16 з'явиться швидка зарядка Заплановані на осінь 2024 смартфони Apple
- 24.07.2024 15:00
Стріляли в Ірину Фаріон: що відомо? Фото, новини У Львові стався замах на колишнього депутата Верховної ради від партії «Свобода» та викладачку Ірину Фаріон, повідомила прес-секретар партії Христина Равлюк.
- 19.07.2024 21:51
Єврокомісія програла справу про прозорість контрактів на вакцини Скаргу громадян та євродепутатів на відсутність прозорості у
- 18.07.2024 11:34
У Чернівцях поліцейські оперативно затримали місцевого жителя, який ножем поранив знайомого Для з’ясування обставин на місці інциденту працювала слідчо-оперативна група
- 18.07.2024 10:45
За клопотанням слідчих буковинської поліції взято під варту рівнянина, підозрюваного в сприянні нелегального трансфера Співробітники відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП спільно з ...
- 15.07.2024 09:00
Кирило Буданов розповів про спроби замаху на президента Путіна При цьому Пєсков зауважив, що загрози, які походять від київської влади, очевидні.
- 14.07.2024 11:05
Журналістка після замаху на Трампа назвала одну його дію дивною Відомо, що після пострілів агенти служби безпеки спробували вивести
- 14.07.2024 11:01
У США замах на вбивство Дональда Трампа: стрілка ліквідовано ФБР: стрілянина на мітингу Трампа розглядається як замах на нього
- 14.07.2024 10:52
М'ясо з кров'ю: чим корисно і кому не можна Людина «приручила» вогонь понад 1,5 млн років тому, проте
- 12.07.2024 15:57
Как составить доверенность за границей украинцам Если вы находитесь за границей и нуждаетесь в оформлении доверенности
- 12.07.2024 15:13

Всі новини