



М'ясо з кров'ю: чим корисно і кому не можна - 12.07.2024 15:57

Людина «приручила» вогонь понад 1,5 млн років тому, проте деякі й сьогодні люблять сире м'ясо. Карпаччо, тартар, меттбретхен, струганина і, звичайно, він, володар шлунків, — соковитий стейк із кров'ю. Чому люди досі не відмовилися від «доісторичних» звичок, і чим вони ризикують?

Насамперед, варто сказати, що ніякого «м'яса з кров'ю» вам у ресторані не подають. Навіть якщо це тартар із абсолютно сирої яловичини, крові там немає. Перш ніж обробляти тушу, її підвішують, щоб кров скла. Тоді що ж витікає зі стейку середньої чи слабкої прожарки?

Це киснезв'язуючий білок скелетних м'язів та м'язи серця, який називається міоглобіном. При контакті з киснем міоглобін набуває характерного червоного кольору. М'ясний сік, "підфарбований" міоглобіном, і прийнято вважати "кров'ю" у шматку м'яса на вашій тарілці.

Варто зазначити, що далеко не кожне м'ясо можна їсти слабо прожареним або недовареним. Для стейків з кров'ю або для страв із повністю сирого м'яса підходять яловичина, баранина, конина та м'ясо диких травоїдних. Свинину чи птицю сирими їсти не можна.

Користь м'яса з кров'ю

Любителі сирого м'яса стверджують, що такий продукт краще засвоюється організмом і має нижчу калорійність. Фахівці з цим не сперечаються – білок у сирому м'ясі справді швидше засвоюється (щоправда, перетравлювати таке м'ясо шлунку складніше). Також наголошується, що у такому м'ясі багато заліза, яке підвищує гемоглобін та імунітет.

Крім того, у м'ясі з кров'ю високий вміст вітамінів групи В, які беруть участь у всіх процесах в організмі, особливо вони важливі для підтримки стабільної роботи нервової системи. Також у непросмаженому м'ясі багато цинку, який, крім іншого, вважається «мінералом краси» – благотворно впливає на стан шкіри, волосся та нігтів.

Шкода та протипоказання

М'ясо, яке не піддавалося термічній обробці, може бути затишним будинком для бактерій, вірусів, грибів, найпростіших, а також стрічкових та круглих хробаків. До речі, саме через високий ризик зараження паразитами не можна їсти сиру свинину. А сира курка чи інший птах із задоволенням «поділяться» з вами сальмонелами. Також в числі бактерій, які, як і ви, люблять сире м'ясо, кампілобактер, стафілокок, листерії та бруцелу.

Бактерії здатні викликати неврологічні та психічні порушення, біль у м'язах та головний біль. Отруєння з усіма наслідками (від розладу кишечника, діареї, в тому числі з кров'ю, і блювоти до сильної інтоксикації з ураженням внутрішніх органів) теж можливе. Для вагітних жінок сире м'ясо особливо небезпечне – інфекції можуть спровокувати викидень чи передчасні пологи.

Повертаючись до паразитів, варто згадати круглого хробака трихінелу, ехінококів, а також стрічкових хробаків — бичачого та свинячого ланцюгів. Останній відомий тим, що має гаки, щоб чіплятися за стінки кишківника. Живуть ціп'яки в шлунково-кишковому тракті людини до 20 років, а знищити їх досить непросто.

Якщо ж м'ясо зазнавало шокового заморожування або обсмажувалося, то ризик заразитися невисокий. Більшість мікроорганізмів такого звернення не переносять та гинуть. Стейк середньої прожарки готується близько п'яти хвилин при температурі 60 ° C, так що в перевіреному ресторані, де не заощадили ні на продуктах, ні на зарплаті кухарі, а також дотримуються санітарних норм, замовити таку страву можна.

Не варто їсти м'ясо з кров'ю людям, які мають проблеми із ШКТ. Як згадувалося, перетравлювати сире м'ясо непросто, а хворому шлунку зайва робота не потрібна.

І, звичайно, не варто давати м'ясо з кров'ю дітям та пенсіонерам – їхні шлунки такого не витримають.

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