



Надзвичайне становище в України. Що це означає? - 23.02.2022 15:59

За словами секретаря РНБО, запровадження НП майже ніяк не позначиться на житті українців.

Таке рішення було ухвалено на засіданні Ради національної безпеки та оборони України. Його має підтримати Верховна Рада протягом 48 годин.

Про це після засідання РНБО повідомив його секретар Олексій Данилов. Йдеться про запровадження режиму НП у всіх областях, крім Луганської та Донецької, де діє особливий режим.

"Рішення було прийнято згідно з нашим законодавством. На всій території нашої країни, крім Донецької та Луганської області, буде запроваджено надзвичайний стан, залежно від території, залежно від того, наскільки вважатимуть за доцільне проведення тих чи інших речей, які виписані згідно з нашим законодавством про режим НП. Обласні комісії, до яких входитимуть усі представники органів державної та місцевої влади, прийматимуть ті чи інші рішення", - сказав Данилов.

Що можуть ввести на період НП:

1. Посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства

2. Обмеження певного руху, додатковий огляд транспорту.

3. Перевірка документів у мешканців.

4. Перебування на прикордонній території у нічний час.

5. Вихід на будь-яких плавзасобах із пунктів базування.



За словами Данилова, обмеження під час НП будуть превентивними, особливо не позначаться на житті українців.

"Щоб у країні зберігався спокій для того, щоб працювала наша економіка, працювала наша країна", - сказав Данилов.

Вводити комендантську годину в будь-якому регіоні можуть за рішенням місцевого штабу в разі потреби.

"Залежно від ситуації штаб може приймати ті чи інші рішення. Ще раз наголошую: за потреби. Ніхто не буде когось "кошмарити", цього не буде. Але забезпечити безпеку в разі потреби — це наш обов'язок, це наше завдання" , – каже секретар РНБО.

Поки про введення військового становища немає, але у разі потреби це рішення буде прийнято миттєво.

Нагадаємо, 21 лютого Путін під час засідання Ради федерації порушив питання про визнання самопроголошених республік "Л/ДНР", як того просили ватажки новоутворень. 22 лютого Держдума РФ одноголосно підтримала це рішення, а Путін підписав указ про дружбу із "незалежними республіками". На Донбас відкрито зайшла російська армія.

На даний момент на кордоні Харківської області з РФ стоять близько 20 тисяч військових російської армії. За словами начальника УСБУ у Харківській області Романа Дудіна, ще минулого тижня їх було близько 13:00.

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