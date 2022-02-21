Надзвичайне становище в України. Що це означає?

- 23.02.2022 15:59
Надзвичайне становище в України. Що це означає?

За словами секретаря РНБО, запровадження НП майже ніяк не позначиться на житті українців.
Таке рішення було ухвалено на засіданні Ради національної безпеки та оборони України. Його має підтримати Верховна Рада протягом 48 годин.

Про це після засідання РНБО повідомив його секретар Олексій Данилов. Йдеться про запровадження режиму НП у всіх областях, крім Луганської та Донецької, де діє особливий режим.

"Рішення було прийнято згідно з нашим законодавством. На всій території нашої країни, крім Донецької та Луганської області, буде запроваджено надзвичайний стан, залежно від території, залежно від того, наскільки вважатимуть за доцільне проведення тих чи інших речей, які виписані згідно з нашим законодавством про режим НП. Обласні комісії, до яких входитимуть усі представники органів державної та місцевої влади, прийматимуть ті чи інші рішення", - сказав Данилов.

Що можуть ввести на період НП:

1. Посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства

2. Обмеження певного руху, додатковий огляд транспорту.

3. Перевірка документів у мешканців.

4. Перебування на прикордонній території у нічний час.

5. Вихід на будь-яких плавзасобах із пунктів базування.


За словами Данилова, обмеження під час НП будуть превентивними, особливо не позначаться на житті українців.

"Щоб у країні зберігався спокій для того, щоб працювала наша економіка, працювала наша країна", - сказав Данилов.

Вводити комендантську годину в будь-якому регіоні можуть за рішенням місцевого штабу в разі потреби.

"Залежно від ситуації штаб може приймати ті чи інші рішення. Ще раз наголошую: за потреби. Ніхто не буде когось "кошмарити", цього не буде. Але забезпечити безпеку в разі потреби — це наш обов'язок, це наше завдання" , – каже секретар РНБО.

Поки про введення військового становища немає, але у разі потреби це рішення буде прийнято миттєво.

Нагадаємо, 21 лютого Путін під час засідання Ради федерації порушив питання про визнання самопроголошених республік "Л/ДНР", як того просили ватажки новоутворень. 22 лютого Держдума РФ одноголосно підтримала це рішення, а Путін підписав указ про дружбу із "незалежними республіками". На Донбас відкрито зайшла російська армія.

На даний момент на кордоні Харківської області з РФ стоять близько 20 тисяч військових російської армії. За словами начальника УСБУ у Харківській області Романа Дудіна, ще минулого тижня їх було близько 13:00.

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

США заявили про прибуття російських військ у ДНР та ЛНР За словами Кірбі, російські сили заходять у регіон, контрольований ДНР та ЛНР, але не
- 23.02.2022 16:34
Онлайн казино Ruby Fortune в Беларуси Ruby Fortune является одним из популярных онлайн казино Беларуси
- 23.02.2022 14:47
ВООЗ заявила про падіння числа заражень коронавірусом на чверть ВООЗ розповіла про зниження на 21 відсоток випадків зараження COVID-19 за тиждень
- 23.02.2022 14:19
Жителів Харкова не планують евакуювати — МЗС Заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
- 23.02.2022 10:56
У Чернівцях поліцейські розшукали неповнолітніх, які пошкодили кований велосипед на площі Пресвятої Марії На місці події співробітники Чернівецького районного управління поліції опитали
- 23.02.2022 09:44
У Києві розкрито шахрайську схему з присвоєнням квартир За наявними даними, аферисти, дізнавшись про смерть самотніх мешканців столиці, незаконно
- 22.02.2022 15:58
Поліцейські нагадують буковинцям про відповідальність за знищення або пошкодження квітів у природі Співробітники поліції проводять профілактичні заходи серед населення для зменшення кількість пожеж
- 22.02.2022 15:41
Slots City (Слотс Сити) - детальный обзор нового онлайн-казино на Casino Zeus Виртуальный клуб появился на украинском рынке в 2021 году.
- 22.02.2022 14:33
Які плани Путіна в ЛНР та ДНР? Передбачати якусь канву конкретних дій після рішення запровадити російські війська на Донбас
- 22.02.2022 11:47
Глава МЗС України виступив за розрив дипломатичних відносин із Росією Глава МЗС України Кулеба назвав розрив дипвідносин із Росією продуманим рішенням
- 21.02.2022 22:33

Всі новини