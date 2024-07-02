У Чернівцях поліцейські оперативно затримали місцевого жителя, який ножем поранив знайомого

- 18.07.2024 10:45

 Учора, 17 липня, на спецлінію «102» надійшло повідомлення від лікарів, про те, що до них із ножовим пораненням госпіталізований 36-річний житель обласного центру. Правоохоронці встановили і затримали чоловіка, причетного до скоєння вказаного правопорушення. Наразі слідчі поліції вже повідомили затриманому про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Для з’ясування обставин на місці інциденту працювала слідчо-оперативна група Чернівецького районного управлянні поліції. Поліцейські встановили, що під час спільного розпивання алкогольних напоїв, у дворі будинку, між двома містянами виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку. В ході конфлікту, 35-річний чоловік взяв кухонний ніж та завдав знайомому два удари в живіт і пах.

Медики госпіталізували потерпілого до лікарні, де діагностували у нього проникаюче ножове поранення живота та поранення в ділянці паху.

З місця злочину правоохоронці вилучили речові докази та направили до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС для проведення необхідних експертиз.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька окружна прокуратура. Досудове розслідування триває.

Платинова Буковина, Чернівці

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