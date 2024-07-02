



Кирило Буданов розповів про спроби замаху на президента Путіна - 14.07.2024 11:05

Глава ГУР МО України Кирило Буданов розповів про спроби замаху на президента Путіна

Керівник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) України Кирило Буданов (внесений до переліку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу) заявив, що Київ готував замахи на президента Росії Володимира Путіна.

За його словами, усі спроби були невдалими. При цьому він не уточнив, про які випадки йдеться.

Буданов заявив, що росіяни бояться втратити свого нинішнього лідера, оскільки він є гарантом їхньої «життєвої стабільності».

У 2022 році британське видання The Sun повідомило, що на шляху кортежу Путіна в Москві прогримів вибух. Проте речник російського лідера спростував цю інформацію.

Представник Кремля Дмитро Пєсков оцінив рівень безпеки глави держави. Прес-секретар російського президента заявив, що вона забезпечується належним чином.

При цьому Пєсков зауважив, що загрози, які походять від київської влади, очевидні.

У травні після замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо представник Кремля заявив, що для забезпечення безпеки Путіна робиться те, що має. Жодних додаткових заходів щодо посилення захисту російського лідера не планується.

У 2023 році Київ спробував завдати удару БПЛА по кремлівській резиденції Путіна

Вночі з 2 на 3 травня 2023 року Україна спробувала за допомогою двох безпілотних літальних апаратів (БПЛА) завдати удару по резиденції Путіна в Кремлі. Наліт було відбито за допомогою систем радіолокаційної боротьби, влада назвала це терактом і спробою замаху на президента. На той момент політика там не було, він перебував у Ново-Огарьові.

Розцінюємо ці дії як сплановану терористичну акцію та замах на президента, проведені напередодні Дня Перемоги, Параду 9 травня, на якому планується присутність та іноземних гостей.

Після того, що сталося у Кремлі, посилили систему безпеки, а також провели ретельне оперативне розслідування атаки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не несе відповідальності за атаку безпілотників на Кремль.

Ми знаємо, що впало. Ми не запускали жодних безпілотників

За словами українського лідера, російське керівництво нібито хотіло, аби суспільство знало, що за атакою стояв Київ. «Якби безпілотник запустили ми, ми б сказали. Нам не страшно це визнати», - стверджував

Платинова Буковина, Чернівці

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