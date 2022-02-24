



В Гостомеле снова слышны взрывы - 24.02.2022 17:09

По состоянию на 17-09 в районе аэропорта Гостомель снова слышны разрывы снарядов. Напомним, утром и в обед, сегодня 24 февраля, в аэропорту Гостомель "Антонов" шли бои. Также аэропорт был разрушен ударами снарядов из самолетов России.

Гостомель дал бой противнику, сбили три вертолета из тридцати четырех. Работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты. Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором взорвался вражеский десант. Бригада перегруппировалась

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