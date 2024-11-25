Як отримати посвідчення водія якщо українець за кордоном?

- 02.12.2024 09:12
Як отримати посвідчення водія якщо українець за кордоном?

 Українцям у 17 країнах доступний обмін водійських посвідчень онлайн

Українці, які перебувають за кордоном, тепер можуть дистанційно обміняти водійське посвідчення у 17 країнах. Ця послуга була запроваджена Міністерством внутрішніх справ України ще у жовтні минулого року, що значно полегшило процедуру отримання документів без необхідності повернення на батьківщину. Раніше такої можливості не існувало.

“Через війну тисячі українців змушені були виїхати за кордон. Багато з них потребують відновлення водійського посвідчення, але зробити це за межами України раніше було неможливо. Тому ми запустили нову послугу, на яку давно чекали водії,” – зазначили в уряді.

У яких країнах доступна послуга
Сервіс доступний у Польщі, Німеччині, Угорщині, Молдові, Словаччині, Румунії, Іспанії, Литві, Латвії, Естонії, Чехії, Італії, Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії.

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Послуга актуальна для тих, хто:

хоче обміняти тимчасове посвідчення (отримане вперше на 2 роки);
втратив або пошкодив документ;
змінив персональні дані.
Як скористатися послугою
Обмін водійського посвідчення можна замовити через Кабінет водія. Для цього потрібно:

Авторизуватися на платформі.
Вказати причину обміну документа.
Обрати міжнародну доставку.
Ввести адресу доставки.
Сплатити за послугу.
Вартість бланка та адміністративної послуги становить 311 грн. Логістичні витрати на міжнародну доставку через поштового оператора складають 960 грн.

Процес обробки заявки
Заявка автоматично надходить до сервісного центру МВС, де її обробляє адміністратор. Орієнтовний термін доставки документа – близько 15 днів.

Додаткова консультація
Для отримання консультації щодо послуги можна зателефонувати за номером (044) 290-19-88 або звернутися через офіційні сторінки Головного сервісного центру МВС у Facebook та Instagram.

Ця послуга є важливим кроком для підтримки українців за кордоном, надаючи їм можливість зручно та швидко відновлювати або обмінювати водійські документи навіть далеко від дому.

Платиновая Буковина, Черновцы

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