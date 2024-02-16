Зелена карта: ціна та процес оформлення- 16.02.2024 12:18
Зелена карта: ціна та процес оформлення
Зелена карта - це міжнародний страховий поліс автоцивільної відповідальності. Він є обов'язковим для виїзду за кордон на будь-якому транспортному засобі, за відсутності страхування водій може отримати штраф.
Функції зеленої карти:
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Відшкодування збитків у разі ДТП, завданих третім особам (потерпілим).
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Забезпечення гарантії покриття витрат на лікування, ремонт та інші збитки.
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Дозвіл на перетин кордону країн, що входять до системи "Зелена картка" (а це більше 50 держав).
Вочевидь, наявність поліса є надзвичайно важливою для всіх бажаючих поїхати за кордон та для тих, хто не хоче мати багато проблем в разі ДТП в Україні. Головне питання, що зазвичай хвилює водіїв - ціна.
Від чого залежить ціна зеленої карти?
Ціна зеленої карти залежить від декількох факторів:
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типу транспортного засобу
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території дії поліса
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терміну дії поліса
Найменший термін на який можна оформити зелену карту - 15 днів, найдовша - 1 рік. Такі країни, як Азербайджан та Модова мають більш лояльні тарифи на поліс в порівнянні з рештою країн, що входять до системи зеленої карти.
Ціни на страхування в Україні визначає МТСБУ та вони є однаковими для всіх страховиків.
Де придбати зелену карту?
Купити поліс можна або в страховій компанії, або онлайн, або на кордоні (проте, варто врахувати, що це буде дорожче, тоже краще придбати зелену карту заздалегідь). Звичайно, найлегше оформити зелену карту онлайн - це займе не більше 15 хвилин та за допомогою онлайн-сервісів можна підібрати найнадійнішу страхову компанію. Для оформлення будуть потрібні: техпаспорт на транспортний засіб, ідентифікаційний документ водія, це може бути посвідчення водія, закордонний паспорт України або паспорт громадянина України/ID-картка.
Що важливо пам'ятати при покупці зеленої карти?
Перед оплатою необхідно перевірити поліс в базі даних МТСБУ. Якщо ви вже придбали зелену карту та плануєте їхати за кордон, перевірте чи не вичерпано термін дії страхування. Завжди зберігайте поліс в безпечному місці та майте його при собі під час подорожей.
Висновки
Без оформленого страхування неможливо подорожувати Європою, тож, щоб не мати зайвих проблем із законом, проконтролюйте наявність у вас зеленої карти. Її ціна може коливатися в залежності від країни, яку ви плануєте відвідати.
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