



Зелена карта: ціна та процес оформлення - 16.02.2024 12:18

Зелена карта: ціна та процес оформлення

Зелена карта - це міжнародний страховий поліс автоцивільної відповідальності. Він є обов'язковим для виїзду за кордон на будь-якому транспортному засобі, за відсутності страхування водій може отримати штраф.

Функції зеленої карти:

Відшкодування збитків у разі ДТП, завданих третім особам (потерпілим). Забезпечення гарантії покриття витрат на лікування, ремонт та інші збитки. Дозвіл на перетин кордону країн, що входять до системи "Зелена картка" (а це більше 50 держав).

Вочевидь, наявність поліса є надзвичайно важливою для всіх бажаючих поїхати за кордон та для тих, хто не хоче мати багато проблем в разі ДТП в Україні. Головне питання, що зазвичай хвилює водіїв - ціна.

Від чого залежить ціна зеленої карти?

Ціна зеленої карти залежить від декількох факторів:

типу транспортного засобу

території дії поліса

терміну дії поліса

Найменший термін на який можна оформити зелену карту - 15 днів, найдовша - 1 рік. Такі країни, як Азербайджан та Модова мають більш лояльні тарифи на поліс в порівнянні з рештою країн, що входять до системи зеленої карти.

Ціни на страхування в Україні визначає МТСБУ та вони є однаковими для всіх страховиків.

Де придбати зелену карту?

Купити поліс можна або в страховій компанії, або онлайн, або на кордоні (проте, варто врахувати, що це буде дорожче, тоже краще придбати зелену карту заздалегідь). Звичайно, найлегше оформити зелену карту онлайн - це займе не більше 15 хвилин та за допомогою онлайн-сервісів можна підібрати найнадійнішу страхову компанію. Для оформлення будуть потрібні: техпаспорт на транспортний засіб, ідентифікаційний документ водія, це може бути посвідчення водія, закордонний паспорт України або паспорт громадянина України/ID-картка.

Що важливо пам'ятати при покупці зеленої карти?

Перед оплатою необхідно перевірити поліс в базі даних МТСБУ. Якщо ви вже придбали зелену карту та плануєте їхати за кордон, перевірте чи не вичерпано термін дії страхування. Завжди зберігайте поліс в безпечному місці та майте його при собі під час подорожей.

Висновки

Без оформленого страхування неможливо подорожувати Європою, тож, щоб не мати зайвих проблем із законом, проконтролюйте наявність у вас зеленої карти. Її ціна може коливатися в залежності від країни, яку ви плануєте відвідати.

Платинова Буковина, Чернівці

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