



Терористи з Крокус Сіті - хто вони та хто замовник теракту - 24.03.2024 09:07

Терористи з Крокус Сіті: хто замовник, навіщо напали на людей

Увечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Холле» у Підмосков'ї стався теракт, внаслідок якого загинули щонайменше 133 особи. Що відомо про терористів, які вчинили злочин, хто міг бути їхнім замовником?

Що відомо про терористів

У Брянській області затримано всіх чотирьох ймовірних терористів, які вчинили стрілянину в «Крокусі».

Один із затриманих під час допиту повідомив, що за участь у розстрілі людей йому мали заплатити 500 тисяч рублів, проте він встиг отримати лише половину суми.

«Застрелив людей за гроші. Гроші ще не отримав, половину отримав лише на карту», - сказав ймовірний терорист.

За його словами, до Росії він прилетів 4 березня з Туреччини, а наказ про розстріл людей йому нібито віддав один із помічників «проповідника» у Telegram-чаті, який також і дістав їм зброю. Чоловік стверджує, що до теракту готувався близько місяця, проте конкретних імен людей, кого треба було вбити, йому не називали — треба було розстрілювати всіх підряд.

Ще один затриманий, який, за словами головного редактора RT Маргарити Сімоньян, був ватажком передбачуваних терористів, під час допиту повідомив, що проживав у хостелі та планував почати працювати у таксі. Він пояснив, що в Telegram познайомився з Абдулло, який купив легковий автомобіль у своїх родичів, щоб вони могли працювати в таксі. Із цим чоловіком затриманий був знайомий близько 10–12 днів.

За інформацією Telegram-каналу SHOT, терористи жили в апарт-готелі «Кільцевий», поводилися спокійно і були привітні з персоналом.

«Терористи з Таджикистану жили на півночі Москви – в апарт-готелі „Кільцевий“, неподалік метро. Доба там коштує близько трьох тисяч рублів», – повідомив SHOT.

Інший затриманий на початку допиту відмовлявся відповідати на питання правоохоронців, посилаючись на те, що погано розуміє російську мову. Однак пізніше він повідомив, що його звуть Раджап. Назвати повну дату народження затриманий не зміг, але заявив, що йому 30 років. Також він зізнався, що зброя була скинута дорогою до Брянської області.

"Десь на дорогу, мої друзі викинули, їх спитай", - сказав затриманий.

ЗМІ також показали допит у лікарні четвертого передбачуваного бойовика — 19-річного Мухаммадсобіра. Однак він не зміг нічого сказати російською, довелося скористатися послугами перекладача.

Хто міг бути замовником теракту

Журналіст Андрій Медведєв заявив, що за терактом стоять британські спецслужби, які вже розгойдували ситуацію у різних країнах світу.

«Загалом зрозуміло, чому український ГУР та західні спецслужби, насамперед MI6, обрали для виконання жахливого теракту в Москві саме мігрантів. Я впевнено пишу про британців із двох причин. Почерк характерний надто вже, і, крім того, саме MI6 опікується українським ГУР. Можна вважати, що ГУР – це регіональна філія. Британці, через велике колоніальне минуле, дуже серйозні професії у сфері розпалювання міжнаціональних конфліктів. Індія – Пакистан, Пакистан – Афганістан, Іран – Ірак, війна греків та турків на Кіпрі. Усі ці конфлікти — це британські проекти. Так, власне, Лоуренс Аравійський, війна саудів проти турків. Мусульмани проти мусульман. Ну чи наша революція 1917 року, яку готували зокрема британці. Росіяни проти росіян. Ну а українські спецслужби активно працюють із ісламськими радикалами півтора десятки років. Я до того, що навичка роботи в мусульманському середовищі у ворога є. І все-таки, чому саме мігранти?» - Зауважив він.

Медведєв вважає, що зараз розпочнеться друга частина терористичної атаки – інформаційна.

«Через усілякі ТГ-канали, через соцмережі наш ворог почне гойдати тему, що, мовляв, держава російська з міграційними процесами не справляється і тому вставайте, товариші, йдіть щось громіть. Їх і підібрали таких, що ледь розмовляють російською, спеціально. І тут важливо одне від одного відокремити. Те, що ми маємо явні проблеми з міграційною політикою, це факт. Імовірний ватажок терористів російської не знає. Як він дозволу працювати отримував у Росії? Інші теж ледь-ледь пояснюються. Але тут питання чи до них? Чи ще до тих, хто їм ці дозволи та інші документи виправляв? Давайте не плутатимемо плоске і холодне. Наші питання щодо міграційної політики — це одна історія. А ось те, що намагаються гойдати зараз вороги — «бий не наших», це зовсім інше», — додав журналіст.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини