Владелец Крокус Сити Холл взял кредиты с сыном Эмином для спасения своего безнеса

- 23.03.2024 22:44
Владелец Крокус Сити Холл взял кредиты с сыном Эмином для спасения своего безнеса

Миллиардер Араз Агаларов и его сын, известный певец Эмин Агаларов, прибегли к взятию личных кредитов для поддержки своего бизнеса. Эмин рассказал, что из-за финансовых трудностей пришлось распродать часть имущества, а также обратиться за финансовой помощью в виде кредитов.

Владелец и президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин взяли на себя личные финансовые обязательства, чтобы решить проблемы, с которыми столкнулась их компания. В интервью Эмин поделился, что они оба взяли кредиты, причем значительная сумма пришлась на его отца. Кредиты были взяты как в рублях, так и в долларах, так как на данный момент банки неохотно выдают кредиты бизнесу. Полученные средства необходимы для погашения задолженностей перед сбербанком и завершения строительства уже начатых проектов.

Хотя конкретные суммы кредитов не были раскрыты, известно, что Эмин взял на себя финансовые обязательства на сумму 100 миллионов рублей. В то время как точная сумма кредита Араза Агаларова осталась неизвестной. Он также подчеркнул, что трафик в их торговых центрах еще не восстановился  и снизился на 20-25%, хотя средний чек вырос.

Семейство Агаларовых столкнулось с серьезными финансовыми трудностями, что вынудило их принять такие меры, как продажа имущества и взятие кредитов. Это вызвано последствиями кризиса и затруднениями в бизнесе после введения карантина. Однако они по прежнему остаются одними из ведущих бизнесменов в России, несмотря на временные трудности.

Об этом стало известно в сентябре 2020 года

Платинова Буковина, Чернівці

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