



Почему террористы напали на Крокус Сити Холл в Москве, что это за место - 22.03.2024 22:00

Крокус Сити Холл фото до и после пожара.

22 марта в Крокус Сити Холле в Москве (Подмосковье) произошел страшный теракт, который оставил глубокие раны в сердцах многих людей. Согласно полученной информации, нападение произошло перед запланированным концертом группы "Пикник", который должен был начаться в 20:00.

По сообщениям, нападавшие открыли огонь, за которым последовали взрывы и возгорание, разрушившие верхние этажи здания. Пожару удалось локализовать, однако на момент последних данных, более 130 человек, включая троих детей, погибли, а более 150 получили ранения.

Следственными органами было установлено, что произошедшее является терактом. В результате оперативных мероприятий в Брянской области были задержаны все четверо подозреваемых в террористическом акте.

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Крокус Сити Холл — это крупный многоуровневый концертный зал, расположенный в деловом центре Крокус-Сити в подмосковном Красногорске. Зал был открыт осенью 2009 года и входит в структуру компании Crocus Group, специализирующейся на строительстве и эксплуатации коммерческой недвижимости. Владелец Crocus Group — бизнесмен Араз Агаларов, чьим сыном является известный певец Эмин Агаларов.

Трагические события в Крокус Сити Холле вызвали шок и глубокое сожаление у всех, кто имел отношение к этому месту и его посетителям. От лица руководства Crocus Group и лично Эмина Агаларова были выражены глубокие соболезнования родственникам погибших и всем, кого коснулась эта ужасная трагедия.

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фото Крокус Сити Холл до теракта:





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