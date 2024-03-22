



Что известно о террористах в Крокус Сити, кто они, кого задержали - 23.03.2024 18:24

Что стало с теми террористами, атаковавшими Крокус: кого когда задержали, кто они?

По информации, которую сообщил глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн, двое предполагаемых террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье вчера, были задержаны в Брянской области. Согласно последним новостям, известным на 23 марта, что известно о подозреваемых и как проходит их поиск?

По данным, опубликованным в Baza, среди лиц, подозреваемых в участии в теракте, числятся 37-летний Махмадрасул Н., 51-летний Ривожидин И., 21-летний Шохинджонн С. и 29-летний Рустам Н. Все они граждане Таджикистана и были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях.

Как сообщается, автомобиль белого цвета марки «Рено», предположительно используемый террористами для побега, был остановлен в Брянской области, где сотрудникам полиции удалось задержать двух подозреваемых.

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В официальном канале Baza сообщается, что автомобиль с предполагаемыми террористами был остановлен в районе поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной. В машине, согласно предварительным данным, находились шесть человек, из которых двое были задержаны, а остальные четверо сумели скрыться.

Важно отметить, что все полицейские отделы получили ориентировки на подозреваемых, и они могут быть вооружены. Также стоит учитывать, что операция по поиску подозреваемых охватывает все силовые структуры.

Параллельно, Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что автомобиль марки «Рено», обнаруженный силовиками, не остановился по требованию правоохранителей и был подвергнут стрельбе. В результате инцидента были задержаны два человека.

На данный момент остальные подозреваемые продолжаются розыск, и к операции подключены все силовые ведомства.

Что с террористами, напавшими на "Крокус Сити Холл": кого задержали, кто они

После ужасного теракта, произошедшего в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, информация о задержании предполагаемых террористов стала предметом обсуждения. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн доложил о задержании двух подозреваемых, которые являются гражданами Таджикистана. По данным портала Baza, среди задержанных числятся 37-летний Махмадрасул Н., 51-летний Ривожидин И., 21-летний Шохинджонн С. и 29-летний Рустам Н. Они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях.

В результате операции, проведенной сотрудниками правоохранительных органов, один из автомобилей, предположительно использованный преступниками, был остановлен в Брянской области. Однако, ситуация оказалась крайне напряженной, и водитель машины отказался останавливаться, после чего произошла попытка побега. В результате столкновения автомобиль перевернулся, и был задержан один из террористов. Остальные члены группировки скрылись в лесу. Полиция продолжает широкомасштабный розыск.

В ответ на этот трагический инцидент, Министерство иностранных дел Таджикистана осудило теракт и выразило соболезнования семьям погибших и поддержку пострадавшим. Они подчеркнули, что на данный момент нет подтвержденной информации о причастности граждан Таджикистана к этому акту терроризма. Министерство призвало к ответственному отношению к распространению информации и предостерегло от публикации непроверенных данных, которые могут нанести вред гражданам страны, находящимся за рубежом.

Платинова Буковина, Чернівці

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