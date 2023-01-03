



Росіянам порадили повертатися у звичний режим за допомогою сексу та відеоігор - 09.01.2023 10:04

У країні ворогу психологи дийшли крайнощів: психолог Самбурський порадив: секс та відеоігри допоможуть ударно розпочати трудові будні

Отже, психолог Станіслав Самбурський порадив росіянам повертатися у звичний режим за допомогою приємних розваг та незвичайних занять.

Він вважає, що підвищити рівень концентрації та ударно розпочати трудові будні допоможуть секс, відеоігри, вивчення іноземних мов.

«За результатами досліджень було встановлено, що хороша сексуальна активність допомагає підвищити швидкість реакції та зорову орієнтацію. У такої людини краще працює пам'ять, їй легше зосередити увагу на важливих питаннях», — пояснив психолог важливість регулярної сексуальної близькості.

Складні рівні у відеоіграх, за його словами, роблять геймера більш уважним та сконцентрованим. А вивчення мов сприяє більш ефективній обробці та запам'ятовування інформації, упевнений Самбурський.

На думку психолога, надто важливо щодня давати мозку роботу: наприклад, розгадувати кросворди, читати книги, займатися спортом. Принципово, за його словами, щоразу робити щось трохи нове. «Якщо слухати незвичну для себе музику, спробувати писати іншою рукою, гуляти іншими, незвичними маршрутами, він [мозок] неодмінно працюватиме набагато ефективніше», — підсумував лікар.

Його колега, психолог Юлія Графова, закликала росіян не перевантажувати себе у перші дні після тривалого відпочинку. На її думку, доцільно скласти план завдань перед виходом працювати.

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