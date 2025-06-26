



Самотність — тиха епідемія сучасності, яка забирає життя - 27.06.2025 08:53

Світовий масштаб нової невидимої загрози самотності змушує експертів бити на сполох.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, від почуття самотності сьогодні страждає кожна шоста людина. Це явище виходить далеко за межі емоційного стану — воно напряму впливає на фізичне здоров’я, соціальну адаптацію та тривалість життя.

Згідно з нещодавнім звітом ВООЗ, самотність щогодини забирає близько 100 життів. У річному вимірі це понад 870 тисяч передчасних смертей. І це лише офіційно зафіксовані випадки — реальні масштаби можуть бути значно більшими.

Хто у зоні ризику?

Найбільш вразливою групою дослідники назвали молодь віком від 13 до 29 років. Від 17 до 21% людей цього віку зізнаються, що часто відчувають себе самотніми. Особливо гостро цю проблему переживають підлітки. ВООЗ наголошує, що ситуація ще складніша в країнах із низьким або середнім рівнем доходу, де ресурси для психологічної підтримки та соціальної адаптації дуже обмежені.

Але самотність не визнає віку чи статусу. Вона зачіпає як підлітків, так і літніх людей, особливо тих, хто живе сам, має хронічні захворювання, або не має підтримки з боку родини та суспільства.

Що провокує самотність?



Серед факторів, які сприяють відчуттю ізоляції, ВООЗ виділяє кілька ключових:

поганий стан здоров’я;

бідність і низький рівень освіти;

відсутність доступу до інфраструктури, що сприяє соціалізації;

переїзд, міграція або вимушене переселення;

цифрова ізоляція — коли життя відбувається в онлайн-просторі, але реальні зв’язки руйнуються.

Окрему увагу у звіті приділено вразливим групам населення: людям з інвалідністю, представникам ЛГБТК-спільноти, біженцям, національним меншинам, які часто стикаються з дискримінацією та бар’єрами на шляху до соціальної інтеграції.

Самотність — фактор ризику для здоров’я

Як підкреслюють у ВООЗ, нестача соціальних контактів негативно впливає на всі аспекти життя. Зокрема:

збільшується ризик серцево-судинних захворювань, інсульту, діабету;

прискорюється когнітивне старіння, підвищується ймовірність деменції;

зростає ризик тривожних розладів, депресії, а також виникнення суїцидальних думок.

За статистикою, самотні люди вдвічі частіше стикаються з депресією та зниженим рівнем життєвого задоволення. На фізичному рівні в таких людей можуть розвиватися порушення сну, хронічна втома, апатія.

Вплив на кар’єру і навчання

Соціальна ізоляція також негативно відображається на професійній та академічній реалізації. Самотні люди частіше мають труднощі з працевлаштуванням, втрачають мотивацію або змушені працювати на менш оплачуваних посадах. У студентів спостерігається зниження успішності та мотивації до навчання.

Що можна зробити?

ВООЗ пропонує комплексну стратегію для боротьби із самотністю на трьох рівнях: державному, громадському та особистому.

На індивідуальному рівні експерти радять почати з простих речей:

бути активним учасником свого оточення: допомагати сусідам, підтримувати рідних, брати участь у волонтерських ініціативах;

налагоджувати нові соціальні зв’язки через спільноти, клуби, хобі;

звертатись за допомогою до фахівців — психологів, психотерапевтів, соціальних працівників.

На рівні держав і громад — важливо розвивати інфраструктуру, яка сприяє живому спілкуванню, створювати інклюзивні простори, підтримувати соціальні ініціативи, які спрямовані на інтеграцію вразливих груп населення.

Самотність — це не просто тимчасовий емоційний стан, а серйозний виклик для здоров’я та добробуту суспільства. Своєчасне розпізнання проблеми, підтримка оточення та формування сильних соціальних зв’язків можуть стати дієвим захистом не тільки для окремої людини, але й для цілих поколінь.

Платинова Буковина, Чернівці

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