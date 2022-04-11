



Кращі криптовалютні біржі 2022 для початківців - 15.04.2022 14:54

Найкращі криптовалютні біржі 2022 року для трейдерів-початківців.

У 2022 році інтерес до криптовалютів і біржових торгів знову зріс. Це сталося завдяки безпрецедентному зростанню курсу Bitcoin, а разом із ним та інших популярних криптовалют.

Незважаючи на те, що криптовалюта в багатьох країнах досі законодавчо не врегульована, існує велика кількість майданчиків, на яких усі бажаючі можуть продавати та купувати як Bitcoin, так і багато інших монет.

Навіщо потрібні біржі криптовалют

Основне призначення таких бірж - це купівля та продаж криптовалют та різних токенів. Деякі великі і давно існуючі біржі випускають власні монети або токени, але основні торги йдуть популярними криптовалютами - Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Doge, Dash.

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Деякі торговці-початківці використовують біржі не тільки для торгів, але і як гаманці - зберігають на них свою валюту. Ми цього робити не рекомендуємо, тому що надійність найзахищенішої біржі значно менша, ніж надійність власного гаманця, який знаходиться при вас.

Де зберігати криптовалюту

З популярних гаманців для криптовалюту можна відзначити продукцію Ledger. Купуючи такий пристрій, ви отримаєте захищене сховище за допомогою великої кількості основних монет:

Bitcoin (BTC)



Ethereum (ETH)



XRP | Ripple (XRP)



Bitcoin Cash (BCH)



Litecoin (LTC)



Ethereum Classic (ETC)



Dash (DASH)



Zcash (ZEC)



Dogecoin (DOGE)



Bitcoin Gold (BTG)



Viacoin (VIA)



Tether USD (TRC20) (USDT)



Усього на даний момент підтримується 43 монети. Вартість найпопулярнішого варіанту гаманця Ledger вказана на сайті і становить близько 80 доларів США. Це зовсім невелика сума, тому що безпечно зберігати на гаманці можна необмежену кількість монет.

Критерії вибору криптовалютної біржі

тарифи. Майже всі біржі стягують комісію за ведення бізнесу на їхніх платформах. Переконайтеся, що коли ви реєструєтеся або берете участь у конкретній операції, ви знаєте все про збори.

Верифікація та безпека. Більшість бірж вимагає будь-якої перевірки особи у вигляді паспорта, прав водія, підтвердження місця проживання або іншого подібного документа. На деяких платформах верифікація не є зовсім.

Курси обміну. Навряд чи ви захочете приєднатися до криптовалютної біржі, яка стягує драконівські збори за транзакції та обміни. Це просто несправедливо по відношенню до клієнта у фінансовому відношенні.

Регіон. Також важливо вибрати біржу, робота якої підтримується у географічному регіоні. Деякі обмінники активно працюють з усіма країнами Південної Америки, але не активні в жодній азіатській державі, і навпаки.

Репутація Навіть у найкращих з найкращих криптовалютних бірж були погані часи, свої злети та падіння. Проте, загальна думка про дійсно надійні обмінники завжди позитивна. Найкращі біржі мають солідну репутацію та користуються довірою трейдерів. Давайте розглянемо деяких з них уважніше.

Binance

Біржа була запущена в 2017 році, і зараз є одним зі світових лідерів в області криптовалют. Binance дає можливість не лише торгувати, а й зберігати валюту на власному криптогаманці Trust Wallet, крім того, займається інвестиційною діяльністю, освітою в області блокчейну та криптовалют, благодійністю.

На Binance можна купити валюту з гривневої, карбованцевої, USD, EUR картки або власного фіатного балансу на біржі.

У біржі є програми для смартфонів на iOS та Android зі зрозумілим та зручним інтерфейсом.

Добовий обсяг торгів: близько 100 млрд доларів США

Кількість торгових пар: понад 2000

Безпека: висока

Комісія за операції: 0,1% за угоду з 25% знижкою у разі оплати Binance Coin (BNB).

Верифікація: Обов'язкова. Як правило, підтвердження облікового запису після надсилання всієї інформації та завантаження необхідних документів може займати від декількох секунд до трьох робочих днів

Обмеження щодо виведення коштів: залежать від рівня облікового запису.

Рейтинг довіри до біржі: 10.0

Kuna

Заснована першим біткоін-агентством у СНД, KUNA Bitcoin Agency. Біржа регулярно входить до списку найкращих майданчиків для обміну криптовалютами у СНД. Простий процес реєстрації на платформі KUNA займає 30 секунд. Користувачі також відзначають невисокі комісії, оперативність сапорту та швидкість введення та виведення грошей.

Біржа активно розвивається у сфері криптовалют, а й у інших сферах финтеха. Зараз у KUNA існує велика кількість супутніх сервісів:

Kuna Code – інструмент для переведення активів між обліковцями користувачів біржі Kuna;



Kuna Money – купівля та продаж криптовалюти за допомогою картки Visa/Mastercard UAH;



My Kuna – сервіс переведення активів будь-якому користувачеві біржі без реєстрації;



KUNA Pay - платформа процесингу криптовалют та фіатних платежів



точний обсяг торгів: понад 2,5 млн. доларів США

Кількість торгових пар: 35

Безпека: висока

Комісія за операції: 0,25%

Рейтинг довіри до біржі: 8.0

На думку багатьох користувачів, Kuna - найзручніший торговий інструмент для трейдерів-початківців. У біржі простий і зрозумілий веб-інтерфейс, також є програма для смартфонів на iOS та Android.

EXMO

EXMO – популярна російськомовна універсальна платформа. Створена у 2014 році платформа постійно розширює функціонал, поповнює список активів у лістингу.

Купити криптовалюту на біржі можна за долар, євро, рубль, гривню, злотий, турецьку ліру та багато інших фіатних валют.

Біржа активно розвивається і зараз надає можливість торгів 189 валютним парам.

Як багато подібних сервісів, EXMO має власні мобільні програми.

Добовий обсяг торгів: понад 100 млн. доларів США

Кількість торгових пар: 189

Безпека: середня

Комісія за операції: від 0.3% – залежить від обсягу торгів

Рейтинг довіри до біржі: 6.0

Poloniex

Poloniex, вона ж «полин» – мабуть, одна з найвідоміших криптобірж у всьому світі. Заснована в США у 2014 році компанією Tristan D'Agosta, біржа базується у Вілмінгтоні, штат Делавер. У лютому 2018 року Poloniex була куплена компанією Circle Internet Financial Ltd.

Біржа дає можливість купувати криптовалюти за допомогою кредитної картки та торгувати з більш ніж 200 парами спотової торгівлі та 25 парами маржинальної торгівлі.

Добовий обсяг торгів: близько 300 млн. доларів США

Кількість торгових пар: 200

Безпека: висока

Комісія за операції: від 0.125% - залежить від обсягу торгів та рівня облікового запису

Рейтинг довіри до біржі: 7.0

Насамкінець хотілося б нагадати вам, друзі, бути гранично уважними при виборі біржі, та докладно вивчати інформацію та відгуки інших користувачів. Якщо ви довірите свої гроші ненадійній платформі, то ніхто не зможе повернути вам інвестиції у разі її злому.

Саме тому спеціально для новачків криптовалютної індустрії ми зібрали максимально необхідну інформацію про біржі, що ідеально підходять для старту.

Починайте заробляти на криптовалютах вже сьогодні, зареєструвавшись на найкращих криптовалютних платформах:

Binance

Poloniex

KUNA

EXMO

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Джерело: Фото - ілюстрація

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