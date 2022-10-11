



Легалізувано біткоїн, але нічого з цього що не вийшло - 13.10.2022 14:20

Сальвадор легалізував біткоїн рік тому, але нічого хорошого з цього поки що не вийшло.

Більше року минуло відтоді, як Сальвадор увійшов в історію, що стала першою країною у світі, яка зробила біткоін законним засобом платежу. За даними низки експертів, результати розчаровують: у країні мало що змінилося за винятком того, що Сальвадор зараз набагато краще знають у світі, а економічне життя держави залишається на колишньому чи ще гіршому рівні.

За деякими даними, рівень впровадження криптовалюти в країні залишається низьким, причому деякі бізнеси приймають біткоїни як засіб платежу, ще менше вважають за краще платити криптовалютою самі мешканці. Обіцянки президента Найіба Букеле (Nayib Bukele), який обіцяв країні процвітання завдяки впровадженню біткоїну, не виправдалися.

Однією з головних проблем є те, що з початку експерименту криптовалюта втратила близько 60% своєї доларової вартості, в країні спостерігається економічний спад та високе співвідношення державного боргу до ВВП на рівні 78%. Не виключено, що Сальвадор не зможе виконувати свої боргові зобов'язання і експерти Bloomberg Economics вважають дуже високим ризик дефолту.

Коли присвячений біткоїну закон набув чинності у вересні 2021 року, очікувалося, що він допоможе вирішити низку проблем. Так, зараз багато цін вказуються в биткоинах крім американського долара, що має статус офіційної валюти, податки можна платити биткоинами, обмін доларів на цю криптовалюту не обкладається податком.

Тим не менш, насамперед закон Bitcoin Law президента Букеле просував криптовалюту для пожвавлення фінансового життя країни, де близько 70% населення не має доступу до традиційних фінансових сервісів. У результаті практично не допомогло навіть запровадження національного криптогаманця Chivo, який забезпечує транзакції без комісії. Хоча в січні глава держави повідомляв, що додатком користувалися близько 60% населення або близько 4 млн осіб, за статистикою лише 64,6% населення країни мають телефони з доступом до Інтернету. Крім того, за другим даними, лише 20% з тих, хто завантажив гаманець, продовжили ним користуватися після витрачання бонусу в $30, що нараховувався при реєстрації — про масове визнання поки що не може бути й мови, біткоїни користуються в основному туристи.

Згідно з місцевими дослідженнями, 7 із 10 жителів країни не вважають, що прийняття біткоїнів допомогло їхнім сім'ям, а 76 зі 100 бізнесів не приймають криптовалюту як засіб оплати незважаючи на закон. Це підтверджується даними інших джерел.

Ті, хто користувався криптогаманцем, зіткнулися з технічними проблемами та шахрайством. Банкоматів з підтримкою біткоїнів надто мало, а надія на те, що мігранти, які відправляють гроші родичам, будуть використовувати криптовалюти, загалом зовсім не виправдалися, незважаючи на високу вартість переказів за посередництва сторонніх сервісів через високу волатильність криптовалюти та складність криптовалютної торгівлі. Так чи інакше, країна зіткнулася з серйозними економічними проблемами задовго до впровадження криптовалюти, оскільки зростання економіки помітно сповільнилося останніми роками, державний борг великий, і є великий дефіцит бюджету.

JPMorgan і МВФ попереджають, що за збереження поточних тенденцій державний борг Сальвадора до 2026 року становитиме 96% ВВП. Країна має величезні зовнішні та внутрішні борги, а кредитний рейтинг держави продовжує погіршуватись. У цьому представники країни свого часу досить різко реагували як засіб платежу. Справа посилюється тим, що Сальвадор не може провести навіть додаткову грошову емісію, оскільки країна давно відмовилася від національної валюти на користь долара. Більше того, ніхто за межами країни не бажає давати Букелі кредити зі ставками нижче 20-25%.

Після набрання чинності Сальвадор почав активно скуповувати біткоїни, після чого вони втратили в ціні понад 60%. Прямий збиток для держави, за даними компанії Coinkite, становив близько $60 млн, а загальні витрати на експеримент коштували уряду $375 млн.

Технічно грамотний президент, який називав себе в соцмережах «найкрутішим диктатором у світі», поставив увесь свій політичний капітал на криптовалюти і, схоже, від успіху біткоїну багато в чому залежать його перспективи, оскільки він має намір йти на чергові вибори 2024 року.

Однією з основних переваг нового закону став приплив туристів — з моменту ухвалення закону він зріс на 30%. При цьому персональний рейтинг схвалення президента перевищує 85% - багато в чому через жорсткий підхід до боротьби зі злочинністю. Втім, проект будівництва Bitcoin City — зав'язаного на біткоїнах міста біля вулкана Кольчагуа поки що заморожено до найкращих часів.

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