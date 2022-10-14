



Юридичний погляд на VIP-програми онлайн казино - 19.10.2022 13:49

Серйозні онлайн казино завжди нагороджують гравців за активну гру за взагалі час, проведений на майданчику. Саме для цього існують програми лояльності. Для ігрових операторів і розробників ігор утримання клієнтів вкрай важливо: всі займаються розвитком способів збереження своєї аудиторії. Стратегії з утримання геймерів особливо актуальні через насиченість сучасного ринку, адже незадоволеним завжди є куди піти.

Для чого потрібна програма лояльності

Через серйозну конкуренцію серед інтернет-казино дуже поширено пропонувати клієнтам участь у програмі лояльності, включаючи ВІП-програму. Гравці заробляють бали, вносячи депозити, беручи участь у турнірах та роблять інші дії, важливі для розвитку та прибутку VIP Казино чи iншого азартного закладу. Кожному користувачеві надається можливість просуватися через рівні лояльності та отримувати ВІП-статуси, а разом із ними − більше привілеїв.

Такий підхід, безперечно, є правильним. Програми лояльності розраховані на різний рівень винагород, що привносить у життя гемблера елемент азарту. Клієнти можуть отримувати депозитні та без депозитні бонуси (безкоштовні спіни, гроші), а також задоволення від досягнення нових рівнів і, як наслідок, більш щедрих винагород. Це стимулює до подальшої грошової гри та більш крупних ставок. На ВІП-рівнях користувач може розраховувати на покращені умови гри:

особистого акаунт-менеджера, доступного цілодобово;

підвищені кешбеки;

великі депозитні ліміти;

участь в ексклюзивних турнірах зі значними грошовими призами.

Отже, багато закладів істотну частину своїх доходів мають саме на ВІП-гравцях, і тому утримання останніх є пріоритетом. Однак не всі законодавці мають єдину думку з цього приводу.

Інша точка зору на VIP-програми

Вважається, що через великі витрати та часту гру ВІП-геймери наражаються на більший ризик у порівнянні зі звичайними гравцями. Тому деякі юрисдикції достатньо жорстко регулюють програми лояльності віртуальних казино, щоб запобігти проблемам, зокрема лудоманії. До того ж величезний оборот грошей є ризикованою справою, пов'язаною з шахрайством – відмиванням коштів, що посилює занепокоєння регуляторів.

Зазвичай в онлайн казино діє однакова модель боротьби зі зловживанням іграми, що розповсюджується на всіх клієнтів. Отже, для привілейованих гравців не існує якихось окремих захисних систем чи положень. Але багато закладів вирішують це питання, звертаючись до послуг тих самих менеджерів, які 24/7 обслуговують VIP-гравців.

Завдання такого працівника − встановити особистий контакт із геймером, щоб краще оцінювати його стан та у разі проблем приймати певні міри. Якщо клієнт виявляє тривожні ознаки, менеджер спрямовує його в бік самоконтролю і навіть самовиключення з азартних ігор. Якщо гравець продовжує подавати ознаки лудо манії або шахрайства, незважаючи на попередження та поради менеджера, проблема передається спеціалістам із відповідальної гри. Тоді гравця ймовірно попросять взяти паузу або зовсім заблокують його акаунт.

Такий практичний підхід до вирішення проблем із надмірним захопленням грою та відмиванням грошей використовують чимало ігрових операторів, але деякі регулюючі органи вважають, що цього недостатньо. Адже гравець може просто перейти до іншого казино.

Правовий підхід до проблеми

У деяких країнах із жорстким ліцензійним режимом, зокрема у Великобританії, нещодавно було ухвалено закони, спрямовані на програми лояльності. Нові правила вимагають, щоб азартні заклади:

постійно оновлювали особисті відомості клієнтів;

вимагали від нього дані щодо роду занять та джерела доходів;

ретельно перевіряли надану інформацію;

регулярно проводили перевірки на предмет збитків, завданих азартними іграми.

Всі ці заходи мають забезпечити розумний гемблінг, тобто такий, при якому витрати гравців будуть залишатися в межах розумного. Наскільки ефективним буде такий підхід, покаже час, але міри дійсно мають підґрунтя

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