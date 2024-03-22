Теракт у Крокус Сіті Холлі: як це було всередині, розповіді очевидців

- 23.03.2024 17:30
Теракт у Крокус Сіті Холлі: як це було всередині, розповіді очевидців

Увечері 22 березня у підмосковному Красногорську у «Крокус Сіті Холлі» група людей у камуфляжі відкрила стрілянину з автоматів по співробітникам закладу та шанувальникам групи «Пікнік». Що про теракт розповіли відвідувачі концертного залу та представники охорони?

Що відбувалося у концертній залі Крокус Сіті


 Telegram-канали  із посиланням на одного із музикантів «Пікніка» повідомили, що люди спочатку не зрозуміли, що невідомі відкрили стрілянину. Публіка вирішила, що це не вибухи, а гомін від спецефектів.

«Все сталося перед концертом. Ми пішли перевіряти, але нас зупинили. Ми забарикадувалися в гримерці на якийсь час, а потім нас вивели. Ми навіть не зрозуміли, що стріляють. Думали, не ті спецефекти спрацювали», – розповів музикант.

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Фото Крокуса до та після теракту:

 

 

Присутня під час стрілянини у концертному залі «Крокуса» жінка також розповіла, як один із глядачів допоміг врятувати десятки людей, знешкодивши того, хто стріляв, пише Telegram-канал Baza.

«61-річна Олена прийшла на концерт зі своєю дочкою та знайомим. Вони сиділи в бельетажі, коли почалася стрілянина. За її словами спочатку багато глядачів прийняли стрілянину за феєрверк, але потім її знайомий сказав, що настав час йти. Багато глядачів кинулися до сцени, бо в тій стороні був запасний вихід. Проте трохи пізніше Олена зауважила, що біля сцени стояв один із терористів, який впритул розстрілював усіх, хто втік у той бік», — йдеться у повідомленні каналу.

За словами жінки, глядачі не відразу зрозуміли, що біля сцени також була озброєна людина. Олені вдалося сховатися за щитком, а коли стрілянина вщухла, вона побачила, як молодик стрибнув на терориста, забрав у нього автомат і вдарив прикладом.

«Молода людина на нього стрибнула. Я не бачила, як він стрибнув, я просто бачила, як він уже забрав у нього автомат і прикладом його бив. <...> Він просто дав нам можливість вийти всім через сцену, через запасний вихід ми всі вибігли надвір. Дуже багато народу він урятував. Я не знаю, чи він залишився живим», — розповіла Олена.

Один із очевидців трагедії повідомив, що в момент стрілянини йому вдалося сховатися за стільцями. За словами співрозмовника, всюди було чути крики, стрілянина та звуки вибухів.

«У момент стрілянини перебували у будівлі. Потім ще щось гримнуло. Нам вдалося сховатися за стільцями, потім нас вивели звідти. Всюди були крики та стрілянина. Бачив тих, що стріляли з верхніх поверхів, троє були в камуфляжних костюмах і один без. Постраждалих та поранених було дуже багато. Лежали на підлозі, коли нас виводили. Чути було звуки перестрілки», — зазначив він.

Що розповів охоронець «Крокус Сіті Холла» про теракт
Один із охоронців, які чергували в розважальному центрі в момент нападу, розповів, що нападники почали стріляти з вулиці, перед входом у «Крокус Сіті Холл», повідомляє Baza.

«Коли почалася стрілянина, я стояв біля центрального входу на першому поверсі. Стріляти почали з вулиці, шибки відразу посипалися. Біля входу стояли ще три охоронці, ми сховалися за дерев'яним рекламним щитом, і нападники пройшли за 10 метрів від нас. Вони стали безладно стріляти по людях на першому поверсі, потім пішли в бік чи то концертного залу, чи океанаріуму», — уточнив він.

За словами охоронця, коли стрілянина вщухла, він із колегами вийшов до центрального входу, де адміністратори «Крокуса» вже надавали допомогу пораненим.

Ще один азербайджанець опинився серед загиблих внаслідок теракту у "Крокус Сіті Холлі".

Повідомляється, що азербайджанець був серед загиблих під час теракту у "Крокус Сіті Холлі" у Московській області.

У списку з 37 осіб є ім'я азербайджанця на ім'я Вугар Гусейнов, 1983 року народження.

Наголошувалося, що йому 41 рік.

Зазначимо, що раніше сайт axar.az писав, що 17-річна Севиндж Рустамова (19.10.2006) потрапила до списку загиблих внаслідок теракту у "Крокус Сіті Хол" на сайті міністерства. охорони здоров'я Московської області.

Платинова Буковина, Чернівці

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