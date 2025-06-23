Одиночество — тихая эпидемия современности, уносящая жизнь

- 23.06.2025 08:55

Мировой масштаб новой невидимой угрозы – одиночества – заставляет экспертов бить тревогу. По данным Всемирной организации здравоохранения, от чувства одиночества сегодня страдает шестой человек. Это явление выходит за рамки эмоционального состояния — оно оказывает непосредственное влияние на физическое здоровье, социальную адаптацию и продолжительность жизни.

Согласно недавнему отчету ВОЗ, одиночество ежечасно уносит около 100 жизней. В годовом исчислении это более 870 тысяч преждевременных смертей. И это лишь официально зафиксированные случаи — реальные масштабы могут быть значительно больше.

Кто в зоне риска?
Наиболее уязвимой группой исследователи назвали молодежь в возрасте от 13 до 29 лет. От 17 до 21% людей этого возраста признаются, что часто чувствуют себя одинокими. Особо остро эту проблему переживают подростки. ВОЗ отмечает, что ситуация еще сложнее в странах с низким или средним уровнем дохода, где ресурсы психологической поддержки и социальной адаптации очень ограничены.

Но одиночество не признает возраст или статус. Она затрагивает как подростков, так и пожилых людей, особенно тех, кто живет сам, имеет хронические заболевания или нет поддержки со стороны родины и общества.

Что провоцирует одиночество?
Среди факторов, способствующих ощущению изоляции, ВОЗ выделяет несколько ключевых:

плохое состояние здоровья;

бедность и низкий уровень образования;

отсутствие доступа к инфраструктуре, способствующей социализации;

переезд, миграция или вынужденное переселение;

цифровая изоляция – когда жизнь происходит в онлайн-пространстве, но реальные связи разрушаются.

Отдельное внимание в отчете уделено уязвимым группам населения: людям с инвалидностью, представителям ЛГБТК-сообщества, беженцам, национальным меньшинствам, часто сталкивающимся с дискриминацией и барьерами на пути к социальной интеграции.

Одиночество – фактор риска для здоровья
Как подчеркивают в ВОЗ, недостаток социальных контактов оказывает негативное влияние на все аспекты жизни. В частности:

увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета;

ускоряется когнитивное старение, увеличивается возможность деменции;

растет риск тревожных расстройств, депрессии, а также возникновения суицидальных мыслей.

По статистике, одинокие люди вдвое чаще сталкиваются с депрессией и пониженным уровнем жизненного удовольствия. Физически у таких людей могут развиваться нарушения сна, хроническая усталость, апатия.

Влияние на карьеру и обучение
Социальная изоляция также негативно отражается на профессиональной и академической реализации. Одинокие люди чаще испытывают трудности с трудоустройством, теряют мотивацию или вынуждены работать на менее оплачиваемых должностях. У студентов наблюдается снижение успеваемости и мотивации к обучению.

Что можно сделать?
ВОЗ предлагает комплексную стратегию борьбы с одиночеством на трех уровнях: государственном, общественном и личном.

На индивидуальном уровне эксперты советуют начать с простых речей:

быть активным участником своего окружения: помогать соседям, поддерживать родных, участвовать в волонтерских инициативах;

налаживать новые социальные связи через сообщества, клубы, хобби;

обращаться за помощью к специалистам - психологам, психотерапевтам, социальным работникам.

На уровне государств и общин важно развивать инфраструктуру, способствующую живому общению, создавать инклюзивные пространства, поддерживать социальные инициативы, направленные на интеграцию уязвимых групп населения.

Вывод
Одиночество – это не просто временное эмоциональное состояние, а серьезный вызов для здоровья и благосостояния общества. Своевременное распознавание проблемы, поддержание окружения и формирование сильных социальных связей могут стать эффективной защитой не только для отдельного человека, но и для поколений.

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