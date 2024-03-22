Теракт в Крокусе Сити Холл: новая информация, количество пострадавших и судьба нападавших

- 23.03.2024 19:19
Теракт в Крокусе Сити Холл: новая информация, количество пострадавших и судьба нападавших

Теракт в Крокусе Сити Холл: новая информация, количество пострадавших и судьба нападавших

Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников проинформировал президента Владимира Путина о задержании 11 человек, подозреваемых в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Какие данные стали последними по этому происшествию, и какова трагическая статистика по жертвам?

Информация о теракте от ФСБ и СК РФ
Согласно пресс-службе Кремля, Бортников передал Путину, что было произведено задержание 11 человек, включая всех четверых террористов, прямо участвовавших в нападении на "Крокус Сити Холл". Также было отмечено, что ФСБ активно работает над выявлением возможных соучастников и пособников этих преступников.

Федеральная служба безопасности сообщила, что подозреваемые в теракте направились в сторону российско-украинской границы сразу после совершения преступления.

"Благодаря слаженным действиям спецслужб и правоохранительных органов, все четверо террористов были задержаны в Брянской области в течение нескольких часов. В настоящее время они находятся в Москве и проводится расследование, направленное на выявление всех обстоятельств произошедшего инцидента. Предварительно установлено, что теракт был тщательно спланирован, а используемое террористами оружие было заранее спрятано", - отметили в ФСБ.

Следственная группа Следственного комитета России также продолжает работу на месте происшествия в соответствии с детальным планом расследования уголовного дела.

Группа следственных работников, включая следователей, криминалистов и экспертов Следственного комитета России, продолжает осуществлять свою деятельность на месте происшествия в соответствии с подробным планом расследования уголовного дела. Они осматривают помещения концертного зала, изымают материальные доказательства по мере устранения завалов экстренными службами, изучают записи с камер видеонаблюдения и оказывают помощь пострадавшим, сообщили в Следственном комитете.


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Текущее число пострадавших на данный момент составляет 153 человека, но ожидается, что эта цифра может увеличиться.

"Предварительные результаты осмотра помещений концертного зала указывают на то, что нападавшие использовали автоматическое оружие, которое вместе с обнаруженными боеприпасами было изъято следователями СКР. В настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы по изъятым материалам", - отмечается в сообщении Следственного комитета России.

Что касается состояния пострадавших, то по данным Министерства здравоохранения Подмосковья, общее число пострадавших составляет 121 человек. Из них 107 находятся в различных медицинских учреждениях Москвы и области, еще 14 получают амбулаторное лечение.

Ведомство также уточнило, что состояние 16 раненых, среди которых 1 ребенок, оценивается как крайне тяжелое. Еще 44 человека, включая двух детей, находятся в тяжелом состоянии.

Минздрав Московской области также опубликовал первый список погибших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", произошедшего вечером 22 марта. В списке указаны 37 человек, среди которых 19 мужчин и 18 женщин.

Платинова Буковина, Чернівці

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