



Нардеп Мазурашу вийшов з партії “Слуга народу” - 13.03.2024 18:54

"Ця партійність абсолютно не для мене...", - заявив буковинський парламентарій.

Народний депутат України Георгій Мазурашу, який представляє Буковину в парламенті, припинив своє членство у пропрезидентській партії "Слуга народу" Чернівці.

Про це він повідомив 9 лютого на своїй сторінці у Фейсбук. "З 24.01.2024 року повернувся до статусу безпартійного, який мав на момент висування і обрання народним депутатом України на виборах 2019 року як представник команди Володимира Зеленського "Слуга народу".

У житті я завжди був "принципово безпартійним":)

Вступив до своєї першої в житті партії - "Слуга Народу" - навесні 2021 року, вірячи (як виявилося, наївно), що партія має тверді наміри та перспективи очистити політичну силу, яку я представляю в парламенті, від тих, хто "програв" місцеві вибори, висловивши велику кількість негативу на адресу "СН" та Зеленського та його прихильників тощо.

Коли партію очолила Олена Шуляк, я, висловивши вітання, відразу ж сказав, що саме це мене цікавить - очистити від тих, хто "програв" місцеві вибори, і систематично працювати над поверненням довіри дезорієнтованих прихильників "СН" 2019 року. Інакше кажучи, прямо сказав, що вийду з партії. Олена запевнила, що ми будемо працювати над цим разом, що я й прагнув.

Але... Все не склалося, як було заплановано...

Більше того, навіть саму партію, на мою думку, поступово передають у руки опонентів, які тепер стали "своїми", або просто "це потрібно" для когось, що я не дуже розумію. Така партійність абсолютно не для мене...

Звісно, питання підтримки всіх ініціатив з моєї сторони як народного депутата, спрямованих на виконання конкретних пунктів програми Зеленського та "Слуги народу", не обговорюється - це однозначно і без варіантів залишається незмінним.", - зазначається у пові

Платинова Буковина, Чернівці

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