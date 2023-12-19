



Супервізія для психологів українською - 19.12.2023 12:51

Супервізія для психологів є невід'ємною частиною професійного розвитку у психологічній сфері. Цей процес забезпечує рівень підтримки, навчання та зростання для практикуючих фахівців, допомагаючи їм краще розуміти свою роботу, покращувати навички та ефективність у спілкуванні з клієнтами. Супервізія для психологів - це запорука грамотної роботи психолога та профілактика вигоряння.

Психолог Вікторія Корєтнік - фахівець з досвідом роботи більше 9 років. Проводить супервізіі онлайн українською по всьому світу.

Запис на супервізію до Вікторії можлива в телеграм:

Тривалість 1 супервізії: 50 хвилин

Вартість супервізії: та сама ціна, за якою працюєте ви як психолог з вашими клієнтами одну сесію.

Контакти: e-mail: Vshudel@gmail.com, Skype: vshudel

Що таке супервізія?

Супервізія – це спеціалізоване навчання, організоване на підтримку професійного зростання психологів, психотерапевтів та інших фахівців у сфері психології. Вона включає регулярні зустрічі з досвідченим супервізором, який є наставником і підтримуючим фактором для практикуючого фахівця.

Цілі супервізії

Основна мета супервізії – створення безпечного простору для професіонала, де він може обговорювати свою роботу, проблеми та труднощі, з якими він стикається на практиці. Вона також сприяє:

1. Розвитку професійної компетенції: Обговорення клінічних випадків та методів дозволяє розширити знання та покращити техніку роботи з клієнтами.

2. Рефлексії та саморозвитку: Супервізія стимулює саморефлексію, допомагаючи психологам краще розуміти себе в контексті своєї роботи та взаємодії з клієнтами.

3. Підтримка емоційного благополуччя: Робота з клієнтами може бути емоційно навантаженою; супервізія надає простір для обговорення цих аспектів та підтримки спеціаліста.

Процес супервізії

Зазвичай супервізія проводиться у групах чи індивідуально. Зустрічі можуть бути регулярними (наприклад, щотижневими чи щомісячними), де психологи обговорюють клінічні випадки, етичні питання, особисті реакції на клієнтів та інші аспекти своєї роботи.

Важливість супервізії

Це не просто формальна вимога для ліцензії чи сертифікації, а й цінний інструмент для постійного професійного зростання. Психологічна практика потребує постійного розвитку, і супервізія допомагає вчитися на досвіді інших, бачити свою роботу під новим кутом та рости як фахівець.

Супервізія – це необхідна частина психологічної практики, що сприяє якісному наданню послуг клієнтам та особистісному зростанню фахівців, що практикують. Вона підтримує розвиток навичок, емоційний добробут та рівень професійної компетенції у сфері психології.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини