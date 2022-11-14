



Поліція закликає обережно ставитися до повідомлень про можливість легкого виграшу – їх розповсюджують шахраї - 18.11.2022 10:23

Поліція закликає обережно ставитися до повідомлень про можливість легкого виграшу – їх розповсюджують шахраї

А ви вже отримали пропозицію виграти 5000 гривень з нагоди ювілею відомої компанії? Навіть якщо таке повідомлення вам надіслала близька людина – у жодному випадку не спокушайтеся на легкий виграш. Зазначене там посилання веде на шахрайський сайт, через який злочинці намагаються отримати доступ до ваших грошей. Вкотре нагадуємо вам ознаки такого виду шахрайства, як фішинг.

Щоб заволодіти чужими грошима, зловмисники створюють сайти-двійники державних установ чи відомих компаній. Посилання на ці сайти шахраї активно поширюють через соціальні мережі та користувачів месенджерів. На прикладі одного з таких фішингових ресурсів ми пояснимо як відрізнити його від офіційного сайту.

Насамперед, зверніть увагу на текст посилання: шахраї реєструють свої ресурси на підозрілих доменах і в рядку з адресою часто можна побачити незрозумілий набір символів, відмінний від домена офіційного сайту компанії.

Звісно, вас має насторожити і текст, написаний недержавною мовою та з помилками.

Щоб завоювати довіру потенційних жертв, злочинці розміщують на фішингових сайтах відгуки від людей, які нібито вже отримали свій виграш. Зверніть увагу на їхні імена, та абсурдність опублікованих текстів, схожих на невдалий автоматичний переклад.

Пройшовши простеньке опитування на шахрайському сайті, ви отримуєте повідомлення про грошовий виграш та інструкції для його отримання. Зазвичай потрібно поділитися тим фішинговим посиланням серед знайомих і вказати персональну інформацію. Так ви несвідомо наражаєте на небезпеку свої банківські рахунки, а також рахунки близьких людей.

Запам’ятайте: отримавши пропозицію виграти якийсь приз,

• спочатку перевірте інформацію на офіційному сайті організації, яка нібито влаштовує акцію;

• нікому не повідомляйте конфіденційну інформацію (в тому числі й термін дії банківської карти та CVV-код) і не зазначайте її на підозрілих ресурсах;

• не здійснюйте переказ коштів для отримання будь-якої вигоди (за участь в акції, для страхування виграшу чи сплати податку за виграний приз).

Також пропонуємо поширити цю статтю серед ваших друзів – так ви допоможете їм уникнути шахрайської пастки і вберегти кошти. За будь-яких обставин не втрачайте пильності та в разі потреби звертайтеся по допомогу поліції за номером 102.

Раніше ми повідомляли про Фишинговые мошеннические сайты epidtrimka. com и ua-dopomoga. org







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