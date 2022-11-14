



Фишинговые мошеннические сайты epidtrimka. com и ua-dopomoga. org - 17.11.2022 14:13

В сети работает мошеннический сайт epidtrimka. com

Реклама о нем распространяется в Инстаграме и других соцсетях. В рекламе указано:

естьПоддержка/ Помощь в 6500 гривен /Выплата в результате войны — Гид онлайн Действие

Ссылка на мошенническую страницу «Поддержка»:

https://www. epidtrimka. com/

Украинцы, которые переходили на данный сайт и вводили данные платежных карт, потеряли все свои средства с банковских карт. Просили вводить как код CVR, так и пароль от онлайн банкина лица.

Просим быть осторожными не передавать пароли и данные сторонним сайтам! Указанные данные только для вашего собственного использования. epidtrimka. com - фишинговый!

Также, ранее юристу Виктории Коретник в ее телеграмм канал прислали вопрос о надежности сайта и просьбу о проверке сайта ua-dopomoga. org

Что тогда узнали эксперты в результате профессионального анализа? Сайту 1 месяц, как и в другом случае – это уже наводит на размышления: Но смотрим дальше:

Главная страница сайта не работает, это признак мошеннического сайта.

При переходе по ссылке в смс — раскрывается страница сайта с поддельным логотипом Сбербанка:

Далее сама страница со ссылкой предлагает ввести CVR код банковской карты – это признак 100% фишингового мошеннического сайта!

Вывод команды юридического портала ЛексЮкрейн:

Не рекомендуем переходить по данным ссылкам! Данный сайт может нанести вред! Не пользуйтесь данным сайтом!

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