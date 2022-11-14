Фишинговые мошеннические сайты epidtrimka. com и ua-dopomoga. org- 17.11.2022 14:13
В сети работает мошеннический сайт epidtrimka. com
Реклама о нем распространяется в Инстаграме и других соцсетях. В рекламе указано:
естьПоддержка/ Помощь в 6500 гривен /Выплата в результате войны — Гид онлайн Действие
Ссылка на мошенническую страницу «Поддержка»:
https://www. epidtrimka. com/
Украинцы, которые переходили на данный сайт и вводили данные платежных карт, потеряли все свои средства с банковских карт. Просили вводить как код CVR, так и пароль от онлайн банкина лица.
Просим быть осторожными не передавать пароли и данные сторонним сайтам! Указанные данные только для вашего собственного использования. epidtrimka. com - фишинговый!
Также, ранее юристу Виктории Коретник в ее телеграмм канал прислали вопрос о надежности сайта и просьбу о проверке сайта ua-dopomoga. org
Что тогда узнали эксперты в результате профессионального анализа? Сайту 1 месяц, как и в другом случае – это уже наводит на размышления: Но смотрим дальше:
Главная страница сайта не работает, это признак мошеннического сайта.
При переходе по ссылке в смс — раскрывается страница сайта с поддельным логотипом Сбербанка:
Далее сама страница со ссылкой предлагает ввести CVR код банковской карты – это признак 100% фишингового мошеннического сайта!
Вывод команды юридического портала ЛексЮкрейн:
Не рекомендуем переходить по данным ссылкам! Данный сайт может нанести вред! Не пользуйтесь данным сайтом!
Коментарі (0)
Другие новости:
- 17.11.2022 15:20
- 17.11.2022 15:06
- 17.11.2022 14:55
- 16.11.2022 14:59
- 16.11.2022 14:51
- 15.11.2022 20:12
- 15.11.2022 15:24
- 14.11.2022 16:58
- 14.11.2022 14:28
- 14.11.2022 13:53